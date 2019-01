La Junta accede a retomar, con el proyecto, el nuevo centro de salud

En el año 2010 comenzaron las obras del que iba a ser el cuarto centro de salud de la ciudad, ubicado en la urbanización Valcorchero. Lo adjudicó el gobierno regional que presidía Guillermo Fernández Vara. Pero poco después, una de las empresas de la UTE adjudicataria entró en concurso de acreedores y se paralizó. Así continúa hasta el día de hoy. Pero el martes, el candidato del PSOE a la alcaldía, Raúl Iglesias, primero, y el consejero de Sanidad, José María Vergeles, después, anunciaron que se va a retomar, al menos de forma incipiente, con la redacción del proyecto.

En octubre del 2013, el entonces consejero Luis Alfonso Hernández Carrón señalaba que la obra no era una prioridad para la Junta porque se proyectó en base a un crecimiento de población que con la crisis se había detenido. En el 2017, la actual Consejería de Sanidad manifestaba lo mismo, que no se consideraba prioritario y que no estaba previsto retomar las obras esta legislatura. Vergeles ratificó el martes esta idea: «no es prioritario ni está en el decreto de mapa sanitario porque nos parece suficiente con la ampliación del centro de salud de La Data».

Sin embargo, aclaró que otros grupos políticos sí lo han pedido a través del proceso de enmiendas a los presupuestos regionales, donde inicialmente no aparece ninguna partida para este centro, y esa enmienda se ha aceptado porque el voto favorable a las cuentas regionales estaba condicionado a asumirla.

Así, lo que incluirá la Junta ahora es una partida de 300.000 euros para «realizar proyectos» en Valcorchero y en otros centros de poblaciones de Extremadura.

Se da la circunstancia de que el propio PSOE lo pidió en el 2016 y tanto Podemos Plasencia como el PP lo solicitaron también en el 2017. El alcalde ha manifestado en varias ocasiones que es una de sus peticiones cada vez que se reúne con la Junta. A todo esto se suma que también a finales del 2017 surgió una recogida de firmas a través de internet en el mismo sentido, que actualmente cuenta con más de 1.400 rúbricas. Precisamente, el consejero señaló que «hay una petición ciudadana de volver a estudiar» este centro de salud.

Pero, de momento, este año no habrá una partida para obras, que sin embargo, aseguró que se llevarán a cabo en el centro de salud de La Data. En concreto, el consejero aludió a una reforma del gimnasio, de las consultas y de la zona administrativa para ampliar los espacios. Esta ampliación también venía recogida en una enmienda que ha asumido el gobierno regional del PSOE.