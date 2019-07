Todas las áreas para regularizar la sierra estarán listas en dos meses

La única oportunidad para sumarse a la regularización global de viviendas de la sierra de Santa Bárbara de Plasencia será durante este verano porque el arquitecto asesor de los vecinos constituidos en asociación aprovechará los meses de julio y agosto para «realizar el trabajo de campo» y delimitar las áreas de regularización que en septiembre registrará en el ayuntamiento para iniciar los trámites.

Serán los mismos que ya se iniciaron el pasado 18 de junio para la primera de las áreas, la que más urge regularizar porque sus propietarios están inmersos en procesos judiciales que podrían desembocar en derribos.

Pero el arquitecto Juan Antonio Álvarez advierte de que, aunque haya vecinos que no hayan recibido notificaciones del ayuntamiento o el juzgado sobre la irregularidad de su identificación, «podrían llegar en el futuro» y, entonces, ya no podrán regularizar porque, como ya ha señalado, la ley no permite legalizaciones a nivel individual. Es más, la nueva Ley del Suelo, que entró en vigor el pasado 27 de junio, lo que permite es la regularización de «asentamientos rústicos irregulares», es decir, por áreas de construcciones y en base a esto se van a tramitar.

Por eso, durante estos dos meses, se van a delimitar todas las áreas, manteniendo reuniones con los vecinos que quieran sumarse al proceso. En este sentido, Álvarez explicó ayer que, desde la tramitación de la primera área, «cada día son más, parece que han captado el mensaje y se están uniendo porque saben que ahora tienen la oportunidad de legalizarse».

Quiere ser ágil y se mantiene en la intención de llevar en septiembre al ayuntamiento todas las áreas, porque será largo y hay procesos judiciales abiertos.

De momento, la primera contempla las edificaciones situadas en las fincas Viña del Carmen, Viña del Castillo, Calleja Marta y Salinas. En la segunda, estarían el Prado Jaraíz, Pizarrilla, Corneta, Miraflores, El Viñón y Machine. En la tercera, Viña del Puerto, Cuesta de los Perros, Las Ánimas, Viña del Cuadrille, El Cano y Calzones. En la cuarta, El Viñón, Soscribides y Mingonas. En la quinta, El Espartal, Valdemorillos, La Trucha y El Piruétano. En la sexta, Los Majuelos, Viña Calle, Colmenera y El Velo. En la séptima, Escudero, Espinaquera y La Batracal. En la octava, Coto de los Monjes, Viña de Don Mariano y de los Garridos. En la novena, Los Rayos, Calzoncillos, El Caballo y Olivar del Puerto y en la décima, Haza del Obispo, Olivar del Puerto y de los Presos.