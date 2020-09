Las 10 preguntas que toda madre o padre le haría a Lucía, mi pediatra, si la tuviera delante

La vuelta al cole de nuestros niños nos ha traído muchos quebraderos de cabeza. Por primera vez después de 6 meses, nuestros niños se iban a juntar con muchos otros niños en un espacio cerrado, y sin que nosotros pudiéramos estar detrás, supervisando que mantuvieran la distancia de seguridad y que hicieran un correcto uso de la mascarilla.

Cuántos miedos, cuántas preguntas. 10 de ellas se las hemos trasladado a la pediatra más famosa de España. A Lucía Galán, más conocida como Lucía, mi pediatra.

Esperamos que os sirvan, que os saquen de dudas, que os ayuden a llevar este inicio de curso de una forma más calmada y serena. Ahí van:

1. Lucía, ¿podemos estar tranquilas/os llevando a nuestros hijos al cole?

Lucía: Si nuestro hijo no está incluído en ningún de los grupos de riesgo que publicó la Asociación Española de Pediatría recientemente, que son niños con patologías graves (inmunodeficiencias, bajo tratamiento por cáncer...), no sólo puedes estar tranquilo, sino que debes estarlo. Desde mi punto de vista, los niños llevan mucho tiempo escuchando hablar sobre muertes, enfermos, y es hora de recuperar la ilusión por la vuelta al cole, ese reencuentro con sus amiguitos. Y por favor, que la primera pregunta que escuchen cuando lleguen a casa no sea: ¿cuántos sois en clase?, ¿no te habrás quitado la mascarilla?, ¿te has lavado las manos frecuentemente? Porque son preguntas cargadas de ansiedad, y fácilmente podemos trasladársela a nuestros hijos.

2. Cada curso mi hijo tiene fiebre varias veces, ¿cómo puedo distinguir el covid de la gripe o un simple catarro?

Lucía: Lamentablemente no lo podemos diferenciar. Los síntomas de covid-19 en niños, la inmensa mayoría de las veces, son indistinguibles de la mayoría de infecciones respiratorias que tienen todos los inviernos. Ante la duda, por supuesto, no llevarlo al colegio y contactar con su pediatra.

3. ¿Debo evitar dejar a mi hijo en el comedor escolar para no correr un riesgo añadido?

Lucía: Cuanto más contacto con otros niños y durante más tiempo, inevitablemente, más riesgo de contagio. Dicho esto, si existe la posibilidad de que el niño coma en casa y lo podemos organizar fácilmente, pues tendrá menos riesgo de contagio. Ahora bien, en la inmensa mayoría de los hogares, los padres no disponemos de esa posibilidad y los niños se tienen que quedar al comedor. Hasta donde yo he visto, los profesores han hecho un gran esfuerzo en adaptar los comedores a la situación garantizando la seguridad. En mi caso, mis hijos comen en el colegio.

4. Actividades extraescolares: ¿Este año mejor prescindo de ellas?

Lucía: Yo creo que las extraescolares son una oportunidad fantástica para promover actividades al aire libre. De hecho, os tengo que confesar que yo este año he cambiado las extraescolares de mis hijos, que las hacían en interior, y les he apuntado a ambos a tenis. Así, además, hacen ejercicio, desconectan y disfrutan del aire libre. Todos sabemos que la transmisión del virus al aire libre es muy baja y manteniendo la distancia de seguridad el riesgo es mínimo.

5. ¿Debo desinfectar el material escolar de mi hijo cuando vuelva por la tarde del cole? Y la ropa que lleve, ¿debo lavarla cada día?

Lucía: Han salido múltiples estudios en los que nos dicen que la transmisión del virus a través de objetos o ropa es difícil. Yo creo que aquí hay que tirar de sentido común una vez más. Cuando lleguen a casa, que vayan directamente al lavabo a lavarse las manos con agua y jabón. El gel hidroalcohólico es una opción para cuando no disponemos de agua y jabón, únicamente. Y, en cuanto a la ropa, nos la quitamos al llegar a casa y nos ponemos ropa cómoda. Pero sin perder la cabeza, sin meter todo el material escolar en lejía y sin fumigar a nuestros hijos. Respecto al material escolar, lo mejor es que se quede en el colegio.

6. Si a un niño de la clase de nuestro hijo le detectan covid, ¿debemos guardar cuarentena toda la familia?

Lucía: Solo deben hacer un confinamiento los contactos estrechos del caso positivo. y no los contactos de contactos. Es decir, si nuestro hijo tiene 4 años, y en su clase hay un positivo, aislarán a toda la clase de nuestro hijos, incluído a mi hijo. Y, al ser menor, un adulto se tiene que hacer cargo de cada niño. Pero eso no quiere decir que el resto de familiares del niño nos tengamos que quedar en casa, porque somos contactos de contactos. Solo tendremos que confinarnos toda la familia si a ella le da el test positivo por coronavirus.

7. Muchos niños van a pasar el virus de forma asintomática, lo que implica un mayor riesgo de contagio. ¿Debo dejar de ir a casa de los abuelos con ellos durante el curso?

Lucía: Efectivamente, los niños pueden transmitir el virus a otras personas, entre ellas, los abuelos. Yo lo que recomiendo en mi consulta es que los abuelos mayores de 65 años y todos aquellas personas con factores de riesgo, deberían protegerse con una mascarilla. Y, quizá, durante este otoño, deberíamos evitar grandes reuniones familiares que duren mucho tiempo encerrados en una casa. Tenemos que optar más por actividades al aire libre. Es decir, quedar con los abuelos a dar un paseo o a caminar por el campo, en lugar de ir a comer los domingo a su casa y estar cuatro horas charlando alrededor de una mesa.

8. Niños con sobrepeso: ¿es un factor de riesgo importante?

Lucía: No. Cerca de un 40% de los niños en España tienen sobrepeso. Sería una pésima noticia descubrir que el sobrepeso en la infancia es un factor de riesgo para desarrollar una covid-19 grave. Hasta la fecha sabemos que la obesidad es un factor de riesgo en los adultos. Pero sobrepeso y obesidad son términos diferentes.

9. ¿Es verdad que los niños son menos propensos al contagio?

Lucía: Hasta la fecha, según toda la evidencia científica recogida, parece ser que los niños se contagian menos que los adultos. Digo hasta la fecha porque hay que tener muy presente que estos datos podrían cambiar y que la ciencia no es estática, sino que es dinámica. Esto quiere decir que ahora vamos a vivir una situación nueva, ya que los niños se van a incorporar a las aulas al mismo tiempo, y esta situación nos va a aportar mucha información. Lo que sí sabemos es que los niños, generalmente, pasan la enfermedad de una forma más leve y muchos de forma asintomática.

10. Si mis hijos no quieren ir al cole por miedo, ¿debo obligarles?

Lucía: Yo trabajaría ese miedo, como trabajaría cualquier miedo que les limite en su día a día, ya sea al coronavirus o a cualquier otra cosa. Si supone una limitación en su vida cotidiana hay que ponerse en manos de profesionales. El miedo es una emoción natural que todos experimentamos, pero nunca debe dominar nuestra vida ni nuestras emociones. En el momento en el que el miedo limite su actividad, debe ser tratado con la profesionalidad y sensibilidad que necesitan nuestros niños.

Accede al portal Gestionando Hijos y disfruta de más consejos y claves de nuestros expertos.