Alerta de la Guardia Civil por una camiseta antimultas

La Guardia Civil ha vuelto a alertar sobre una nueva técnica tramposa para evitar multas: una camiseta de color blanco con una franja en diagonal negra que imita la banda del cinturón de seguridad del coche que tiene como objetivo escapar de las cámaras o no ser pillado en un control de tráfico. Se vende por internet.

Si no te pillan la "camisetita antimultas" igual evitas una denuncia, pero ¿te salvará la vida en un accidente?



No arriesgues lo más preciado que tienes, tu vida, el cinturón de seguridad ha salvado muchas.

Si quieres un #ViajeSeguro, no te pases de list@ y #HazClick pic.twitter.com/vfzz90LURj