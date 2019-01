La campaña de PETA que pide a los hombres dejar de ser machos y pasarse al veganismo

La masculinidad tradicional está en entredicho, y así lo están manifestando algunas de las últimas campañas publicitarias. Apenas unos días después de que Gillette cuestione a los hombres y les invite a reflexionar sobre su comportamiento, la organización por los derechos de los animales PETA asocia violencia y machismo a comportamientos de los hombres.

“Traditional” masculinity is DEAD. The secret to male sexual stamina is veggies. 😉 pic.twitter.com/51DUsqzyO3