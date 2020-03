Cancelado el viaje de Martínez Almeida para presentar Madrid 360 en Bruselas por el coronavirus

El viaje a Bruselas previsto por el Ayuntamiento de Madrid para este jueves para presentar la estrategia de sostenibilidad ambiental Madrid 360 ha quedado cancelado "en vista de la alerta por coronavirus", pues "las autoridades europeas han considerado que es mejor posponerlo".

Fuentes municipales han informado a Europa Press de que "el viaje a Bruselas para presentar Madrid 360 se aplaza". "En vista de la alerta por coronavirus, las autoridades europeas han considerado que es mejor posponerlo. Cuando tengamos novedades os iremos informando", han añadido estas mismas fuentes.

Tanto el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, como el delegado del área de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, tenían previsto acudir a Bruselas este jueves y viernes para presentar la nueva estrategia en pos de mejorar la calidad del aire de Madrid.

Fue este martes cuando el propio regidor aseguró que ya había previstas una serie de reuniones "tanto con el Comité de las Regiones como en segundo lugar por supuesto con la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, y también en la representación permanente de España ante la Unión Europea".

MADRID NO SE PLANTEA CANCELAR EVENTOS MULTITUDINARIOS

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado este miércoles que el Consistorio no se plantea "de momento" cancelar eventos multitudinarios porque la situación en la capital "no es preocupante". "La situación en Madrid todavía no es preocupante, no lo es, pero lógicamente estamos muy muy pendientes. Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad, porque Madrid está bien protegida y tiene los mejores asistencias sanitarias del mundo, desde luego de Europa", ha indicado ante la prensa tras asistir en el Palacio de Santoña a una conferencia sobre Mujer y Empresa.

El Gobierno municipal, ha indicado, está "analizando todos los datos y escenarios", incluso valoran si "hay que hacer una comunicación más segmentada a poblaciones especialmente preocupadas" por el coronavirus. A este respecto ha indicado que cuentan con datos que revelan que es la población china quien está "especialmente preocupada" y "están empezando a tomar medidas", algo que se puede "rectificar con información, y sobre todo haciendo una información más específica".

"No descartamos ninguna prohibición, pero ahora no está encima de la mesa. Estamos muy coordinados con la Comunidad, con minuto y resultado analizando cómo evoluciona el virus", ha terminado.