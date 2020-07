Colectivos feministas cargan contra una guía del CGPJ

Varias organizaciones feministas han firmado un manifiesto jurídico contra la Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida confeccionada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según denunciaron, el contenido de dicho manual es «negacionista de la violencia machista» y en él se «generaliza» la custodia compartida de los hijos e hijas en procesos de separación, divorcio o ruptura de la pareja. El manifiesto cuenta con el apoyo de una treintena de asociaciones –entre ellas, la de Mujeres Juristas Themis, o la Federación Nacional de Mujeres Separadas y Divorciadas, y Federación de Mujeres Progresistas–, así como de feministas a título individual. Ha sido difundido a raíz de la presentación de esta guía del CGPJ cuyo fin es ayudar a los miembros de la Carrera Judicial a adoptar decisiones sobre custodia de los menores.

«La guía propone generalizar la custodia compartida cuando no haya acuerdo y flexibilizar la prohibición que existe actualmente de imponerla cuando hay violencia de género en la pareja», aseguraron las feministas.

revisar el Código Civil / Asimismo, advirtieron de que el manual sugiere revisar el artículo 96 del Código Civil para que «el uso del domicilio familiar deje de atribuirse al progenitor que se queda al cuidado de los hijos e hijas» y propone «la introducción de la coordinación de parentalidad». En este contexto, sostienen que la principal justificación de esa guía en la que el CGPJ proporciona criterios a los jueces de Familia para los procesos de custodia compartida es «presionar a quien corresponda» para introducir en la legislación la Coordinación de Parentalidad. «Es decir, para normalizar la aplicación del Síndrome de Alienación Parental (SAP) en nuestros tribunales, siempre que se discuta la custodia de hijos e hijas en los procesos de Derecho de Familia», apuntaron. Las feministas que apoyan el manifiesto argumentan que el contenido de la guía es «negacionista de la violencia machista». «No menciona cómo afecta la violencia de género en el divorcio. Solo se hace referencia al conflicto entre los padres y de cómo afecta éste a los hijos. Pero no se hace referencia a las relaciones desiguales, cuando no directamente violentas en la pareja como causa de muchísimas rupturas, haya sido denunciada o no la violencia machista», denunciaron.