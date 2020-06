La Comunidad de Madrid cumplirá el metro y medio entre alumnos

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha asegurado este viernes que si el Real Decreto-ley fija una distancia de 1,5 metros entre los alumnos "Madrid lo cumplirá". "Yo he criticado que hayan puesto el metro y medio y no dejar una vía de escape si realmente en septiembre no hiciera falta. Eso es lo que yo he dicho. Evidentemente, si hay un Real Decreto-ley que dice que hay que cumplir el metro y medio, Madrid lo cumplirá, porque Madrid siempre cumple las leyes". ha manifestado Ossorio en una entrevista en RNE.

"Critiqué que no se dejara salida y critiqué que no habláramos en la reunión todas las consejerías y el Ministerio de cómo resolver ese problema. Pero si hay una ley que lo dice, ¿cómo Madrid lo va a incumplir?", ha agregado el consejero madrileño, en alusión a la advertencia de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, tras la Conferencia Sectorial de Educación de que "si Madrid no respeta la distancia estaría incumpliendo la ley".

El consejero madrileño ha argumentado que poner un metro y medio de distancia en las aulas es "revolucionar" el sistema, y ha señalado que no es solo un problema de dinero sino también de espacio, al tiempo que ha apuntado que "en dos meses, teniendo 2.000 centros, eso no se puede arreglar de ninguna manera, ni con dinero siquiera".

Según Ossorio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, planteó el pasado domingo al presidente del Gobierno de la nación; Pedro Sánchez, que en septiembre se analice por las autoridades sanitarias y educativas la situación y que se ponga "la distancia adecuada", pero sin fijar ya el metro y medio, "que es revolucionar el asunto y es algo imposible de cumplir de cara a septiembre".

"Dejemos abierta la distancia en función de las circunstancias, porque pueden tener razón y que haga falta un metro y medio en septiembre, ¿y si no lo hace?, ¿por qué vamos a armar esta revolución en la educación para algo que no hace falta?", ha agregado Ossorio, quien se ha preguntado si "España está para gastar dinero innecesario con la deuda pública del cien por cien".

En cuanto al documento que se sometió a votación en la Conferencia Sectorial de Educación y que el consejero madrileño rechazó, ha reiterado que "son 14 buenas intenciones que son las obvias", como cumplir las normas sanitarias, atender a los alumnos con más dificultades y comprar ordenadores, entre otros, y ha agregado que eso es lo que se está haciendo y lo que se va a hacer. "Por tanto, no hablemos de un documento que es inocuo y hablemos del problema, de cómo vamos a conseguir ese metro y medio", ha apostillado.