Delatado por un vídeo un turista que hizo 'balconing' y culpó al hotel de su caída

En Mallorca muchos hoteleros han sido víctimas de turistas que han denunciado falsas intoxicaciones para cobrar indemizaciones. A numerosos los han pillado y se descubrió que era un fraude organizado.. Como ahora han descubierto a un turista británico que quería sacar tajada de una imprudencia suya y culpar al hotel: el joven en cuestió se rompió la clavícula haciendo 'balconing' y denunció que se había caído en la piscina del establecimiento. Un vídeo en el que se le ve saltando por el balcón le ha delatado. Lo ha explicado 'Diario de Mallorca'.

British holidaymaker who claimed he had slipped by a pool so his Magaluf hotel would pay his £33,000 hospital bill is caught out after video emerges of him leaping from a balcony into a tree before crashing to the ground..https://t.co/YElNX7mniA



What an utter plank! pic.twitter.com/y4XCwCzZA5