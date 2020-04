Un estudio busca la conexión entre el coronavirus y las enfermedades de la piel

Dermatólogos de diferentes centros sanitarios españoles están ultimando un estudio preliminar -covid-Piel- para "conocer y categorizar" algunas manifestaciones cutáneas que podrían estar vinculadas a la infección por el nuevo coronavirus en pacientes de cualquier edad.

Las doctoras Cristina Galván, dermatóloga del Hospital Universitario de Móstoles y Alba Catalá, del Hospital Plató de Barcelona, comenzaron esta investigación al ver que un "porcentaje no despreciable" de pacientes ingresados con diagnóstico de covid-19 presentaban alteraciones dermatológicas.

"Todos los dermatólogos estábamos viendo ciertas manifestaciones cutáneas que se producen en personas que tienen o han tenido recientemente la infección por coronavirus, pero no había nada o muy poco estudio sobre el asunto", señala a Efe la doctora Galván, quien ha sido la principal impulsora de este trabajo.

Más síntomas

También han observado alteraciones en la piel en pacientes que no han mostrado sintomatología covid-19, pero que repetían algunos patrones, sobre todo en manos y pies, similares a la perniosis (sabañones), los cuales normalmente aparecen "en temporadas de mucho frío y en niños que son susceptibles".

"Lo estamos viendo en pacientes de todas las edades, pero más en niños y en aquellos que no están muy enfermos o que no tienen ningún otro síntoma", asegura Galván, quien ha querido transmitir cierta calma, ya que no han visto ninguna conexión entre estas lesiones y un mayor riesgo de contraer peor estado de salud.

Aún así, los cuadros de los pacientes que están más enfermos son distintos y en ocasiones hay manifestación de afectación vascular, por lo que comenzaron a sospechar que podrían ser síntomas del coronavirus, aunque "para una mente científica una sospecha no es nada", recalca la dermatóloga.

Por ello, decidió poner en marcha este estudio preliminar, donde en un plazo de quince días ha estado recopilando casos con la colaboración de un centenar de colegas y la asesoría de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), que se ha volcado con este trabajo, cuyos resultados se conocerán "muy pronto".

"Necesitábamos registrar en estos días el máximo número de casos, con todos los parámetros generales, de la piel y los distintos análisis, acompañados de fotografías, si era posible, para después poder hacer un estudio estadístico muy detallado", añade Galván, que ha recibido "siete veces casos más" de su previsión inicial.

Resultados

Ahora están categorizando y estudiando esos resultados, con el fin de poder relacionar su presencia como síntoma externo de orientación al estudio para el diagnóstico de covid-19, algo que cobra "especial importancia" en los casos asintomáticos respecto a los síntomas guía de la enfermedad.

"Confiamos en que los resultados muestren si efectivamente estas alteraciones de la piel pueden sumarse a la lista de síntomas, ya que creemos que esto podría ayudar muchísimo para orientar la epidemia, que es lo que queremos", reitera, aunque aclara que "no hay nada demostrado hasta este momento"

Por lo pronto, el estudio, que podría ser presentado en una semana, cuenta con el visto bueno de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), el registro de la plataforma europea Emcepp y el Comité de Ética de la investigación.