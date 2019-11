ET y Elliot se reúnen 37 años después en un nostálgico anuncio navideño

Dos amigos inseparables en la gran pantalla, 'ET, el extraterrestre' y el pequeño Elliot, han vuelto a reunirse nada más y nada menos que 37 años después, para un anuncio navideño para el canal Xfinity de la cadena NBC. El espot, de más de cuatro minutos -casi una pequeña película que resume el argumento del gran éxito de ciencia ficción de Steven Spielberg de 1982- es pura nostalgia condensada y promete hacer rodar más de una lagrimita a la generación que ya peina alguna que otra cana.

¿Quién iba a creer que después de partir a "mi-ca-sa" el pequeño extraterrestre cabezón de largos brazos e índice fosforescente volvería a visitar a su amigo Elliot? Ese fue el sueño de muchos niños en los 80 y ahora, Lance Acord, encargado de fotografía de títulos como 'Lost in Translation', ha hecho realidad dirigiendo este anuncio que ha contado con el beneplácito del propio Spielberg.

SE MANTIENE LA INTEGRIDAD DE LA HISTORIA

"La audiencia tendrá todo lo que quieren de una secuela, sin las partes que podrían destruir la belleza de la original y el lugar especial que tiene en los corazones de todo el mundo", ha asegurado el propio Henry Thomas, que ha vuelto a meterse en la piel de Elliot, si bien ahora es un padre de familia, con esposa y dos hijos (muy parecidos a él y su hermana en el filme original, Drew Barrymore). "La integridad de la historia de la película no se ha perdido con este anuncio. Es un 'win win' (todos ganan), ha explicado el actor en un comunicado.

Casi cuatro décadas después, E.T. les visita cuando la familia ya ha hecho el muñeco de nieve en el jardín y ha puesto las luces de Navidad en su casa.

El espot, que se ha emitido coincidiendo con el Día de Acción de Gracias en Estados Unios, también revive la extraordinaria banda sonora con música de John Williams.

"ET está de vuelta en la tierra para una visita sorpresa con Elliott, quien ahora tiene su propia familia. Aunque la tecnología ha cambiado nuestro mundo desde la última vez que se vieron hace 37 años, su conexión y amistad sigue siendo fuerte y es un recordatorio conmovedor de cuán importante es volver a conectar durante la temporada de vacaciones", ha explicado el canal en las redes sociales y Youtube, donde también ha colgado el anuncio.

REPASO A LOS MEJORES MOMENTOS

La cinta es un 'reboot' con los momentazos de 'ET, el extraterrestre', como el jarrón con las flores que reviven si el alienígena está cerca, el susto en el cobertizo, el hijo de Elliot con la chaqueta de capucha roja, y el momento en que, como su padre, vuela en bicicleta con su nuevo amigo espacial metido en la cesta, y con la luna llena iluminando la noche. Como en el guión original, ET regresa a su casa en una nave, dejando una profunda huella en la familia de Elliot.

Thomas tenía 11 años cuando saltó al estrellato con esta película de Spielberg. Por aquella interpretación fue nominado a un Globo de Oro y a un Bafta. Después encarriló su carrera sin convertirse en un juguete roto como les pasó a otras estrellas que se hicieron famosas en la infancia. Siguió sus estudios, participó en algunos anuncios y en algunos filmes para la pequeña y gran pantalla de diferente calado. En su filmografía destacan 'Valmont', de Milos Forman (1989), 'Leyendas de pasión', de Edward Zwick (1994), 'Gangs of New York', de Martin Scorsese (2002). El año pasado ha protagonizado para Netflix la serie de terror 'The Haunting of Hill House'.

Hace poco volvió a copar los titulares, si bien no fue por un asunto relacionado con el cine: a finales de octubre, Thomas fue arrestado por conducir borracho y tuvo que pasar una noche en el calabozo.