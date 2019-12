Marie Kondo se propone que los niños pongan orden

Revolucionó el mundo del orden y del desorden con su método KonMari, y ahora la japonesa Marie Kondo se propone hacer lo mismo con los más pequeños de la casa de la mano del libro infantil "Lili y Teo. La magia de la amistad", una obra destinada a los reyes del caos.

Cuando Kondo se convirtió en madre descubrió "el valor" de incluir a sus hijos en el "proceso de ordenar", cuenta la autora en la introducción de esta obra realizada junto a Salina Yoon y publicada en España por Beascoa.

Y se lo propone a través del juego y la diversión que contiene esta historia protagonizada por una simpática ardilla, Lili, a la que le gusta coleccionar cosas; y por un pequeño y gris búho, Teo, al que le gusta ordenar todo lo que su amiga recopila.

Amor, amistad y caos

En concreto, la historia se centra en el día en el que Teo va buscar a Lili para jugar a la pelota, pero ésta no puede porque no la encuentra entre tanto desorden. Y lo mismo sucede cuando al día siguiente va a por su amiga para ir a nadar y ésta tampoco encuentra su bañador. Una situación que lleva a Teo a pensar que Lili ya no le quiere, por lo que se pone manos a la obra para hacer que su amiga ordene su caos y puedan seguir con sus juegos.

Kondo consigue así construir también una historia atemporal también sobre la amistad con la que quiere "motivar" no solo a ordenar, sino también a "descubrir en familia la magia transformadora del orden".