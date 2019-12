Las mejores felicitaciones de Navidad de los líderes

Desde Pedro Sánchez hasta Donald Trump, la mayoría de líderes políticos han hecho uso de sus redes sociales para felicitar la Navidad. Aquí van los

Pedro Sánchez

El presidente español en funciones, de forma muy escueta y tanto en castellano como en los tres idiomas oficiales del país, ha deseado unas "felices fiestas" y "justicia, paz y concordia para todos y todas".

¡Felices fiestas!



Jai Zoriontsuak.



Bones festes.



Boas festas.



Y mis mejores deseos de justicia, paz y concordia para todos y todas. pic.twitter.com/UpeZZGyfzT — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 24, 2019

Boris Johnson

Mucho más extenso ha sido el primer ministro británico Boris Johnson, que en el víde que ha colgado en su cuenta de Twitter ha felicitado las fiestas a todos, especialmente a los que "desinteresadamente" no celebrarán las fiestas hasta más tarde, como médicos y enfermeros, policías y resto de miembros de los servicios públicos.

Whoever you are, wherever you are, and however you’re celebrating, have a very happy Christmas, and I’ll see you all again in the New Year. pic.twitter.com/h6xcxSUszv — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2019

Ursula von der Layen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Layen también ha sido moderada en su felicitación y ha deseado a todos los europeos "un gran 2020".

Merry Christmas to you and your families and a Happy New Year!

✨🎄💫

I wish you a peaceful end of 2019. May 2020 be a great year for Europe, and for every European. pic.twitter.com/vJx0UQp4fl — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2019

Jair Bolsonaro

No así el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que ha escrito un enigmático tuit para felicitar la Navidad: "De las serie de Juan 8:32 (9): El futuro de Brasil depende de los esfuerzos de cada uno de nosotros. No cubre, en una sola persona, la solución de lo que fue destruido durante décadas por la acción de lo malo y la omisión de lo bueno".

- Da série João 8:32 (9):



- O futuro do Brasil depende do esforço de cada um de nós. Não cobre, de uma única pessoa, a solução do que foi destruído, por décadas, pela ação dos maus e omissão dos bons. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 24, 2019

Familia real de Holanda

La familia real neerlandesa ha elegido una imagen tomada en la pasada Feria de Abril de Sevilla para felicitar las fiestas navideñas a sus compatriotas, ataviados, excepto el Rey Guillermo, con trajes típicos de faralaes andaluces, informa Efe.

Een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2020 – WA en Máxima. https://t.co/vu6soIooN2 pic.twitter.com/FMZ0SZ8VEe — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) December 24, 2019

Donald Trump

El presidente estadounidense Donald Trump mandó een Nochebuena una felicitación de Navidad a los miembros de varias unidades del ejército desplegadas en diferentes puntos del mundo. "Espero que cada miembro de nuestro ejército sienta la abrumadora gratitud de nuestra nación", dijo Trump al inicio de una videoconferencia desde su complejo de Mar-A-Lago en Florida, en donde pasa sus vacaciones de navidad y año nuevo.

"Les deseo una Navidad increíble", dijo Trump a los representantes de la Unidad 103 del Ejército en Kuwait, al Cuerpo de Marines en Afganistán, a la unidad Forest Sherman de la Marina en el Golfo de Adén, al 20 Escuadrón de Ataque de la Fuerza Aérea en Misuri, y a la estación Sitka de la Guardia Costera en Alaska.

Durante la videoconferencia, un soldado preguntó a Trump qué le había comprado a la primera dama, Melania Trump. "Esa es una pregunta difícil. Le conseguí una hermosa tarjeta y mucho amor", le respondió. "Todavía estoy pensando en el regalo de Navidad. Queda poco tiempo. No mucho, pero queda un poco de tiempo", replicó.

En el Día de Navidad, ha sido la primera dama quien ha compartido en redes la felicitación navideña, un vídeo que comparte con Donald Trump y en el que dirige ella el mensaje de buenos deseos de "paz, amor y felicidad".