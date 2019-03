Nuestras mujeres

Porque existe el techo de cristal, no solo en los altos cargos de las empresas privadas y públicas, también en el día a día, en la cotidianeidad de asumir las labores del hogar, los cuidados, la renuncia por norma. Porque cada derecho conseguido se debe seguir reivindicando porque nunca está asegurado. Porque ya no hay que justificarse. Porque hay leyes que no se cumplen, otras que se cuestionan. Porque la igualdad es inherente a la democracia. Y porque muchas veces conceptos tan básicos se olvidan. Los obstáculos son diarios, las batallas también; a veces se ganan, a veces se pierden. Pero siempre se luchan. Voces femeninas diversas, de diferentes ámbitos, con sus propios ejemplos construyen el relato y dibujan la realidad: es innegable el avance, pero queda mucho camino por recorrer.

Para hacerlo es necesario ponerle nombre a las conquistas, pero también a los errores (a veces llamados ‘tradiciones’) que siguen latentes en la sociedad, que se convierten en muros, en ocasiones insalvables. El agotamiento, las piedras en el camino, el sentimiento de culpabilidad, las tareas heredadas, los moldes rotos, los triunfos, la satisfacción de llegar, de conseguirlo, el concepto de conciliación solo asociado a ellas, la libertad de elegir… sensaciones y circunstancias que la mayoría ha vivido, vive y vivirá. Y este cúmulo de experiencias se recogen en la revista ‘Mujeres que hacen Extremadura’, que este domingo 10 de marzo, con motivo del 8M, ofrece de manera gratuita EL PERIÓDICO EXTREMADURA.

IGUALDAD // La publicación consta de 92 páginas inundadas de reportajes, artículos y entrevistas a más de medio centenar de mujeres que explican cómo avanzan en su senda hacia la igualdad, cada una con su propio criterio, cada una con su propia opinión.

Pero todas tienen algo en común: la defensa de la educación como herramienta clave para evolucionar hacia una convivencia más justa, donde existan las mismas oportunidades para todas las personas.

Mujeres que ocupan cargos de responsabilidad, como la directora de Canal Extremadura Radio, otras que desarrollan profesiones tradicionalmente en manos de hombres, como la notaria de Hornachos o la chef de Jarandilla de la Vera, otras que han logrado ser referentes en el deporte femenino, como la campeona de España de tiro con arco, y otras que pelean desde su puesto para que nunca se olvide que convivimos con una lacra social, como la responsable de la Unidad de la Violencia contra la Mujer de la subdelegación del Gobierno de Cáceres.

Sus voces y otras muchas están recogidas en esta revista especial ‘Mujeres que hacen Extremadura’. Mujeres que construyen, que aportan. Nuestras mujeres.