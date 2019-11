Números más buscados de la Lotería de Navidad 2019

El día 22 de diciembre se celebra el esperado sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, y aunque todas las terminaciones y números tienen la misma probabilidad de salir elegidos, siempre hay unos décimos que se buscan más que otros.

Este año, según Loterías y Apuestas del Estado, llama la atención la cantidad de veces que se han buscado los décimos con las terminaciones 13, 15, 22 y 69. A diferencia de otros años, estas Navidades los números más buscados no coinciden con ningún acontecimiento político o deportivo.

Este 2019 no ha habido fechas de gran trascendencia política, dado que las elecciones no han dejado una huella que lleve a los ciudadanos a buscar un número en concreto. Tampoco ha ocurrido en la esfera deportiva. "Otros años la gente buscaba el día en que el Real Madrid o el Barcelona ganó la final de la Champions, pero este año no se ha dado el caso", explican fuentes de Loterías y Apuestas del Estado.

El año pasado, en cambio, fue llamativa la cantidad de veces que se demandaron los números 31518 y 01618, coincidentes con las fechas de la moción de censura contra Mariano Rajoy y el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

NÚMEROS AGRACIADOS CON EL GORDO

En los más de 200 años de historia del sorteo de Lotería de Navidad, solo en dos ocasiones se ha repetido un mismo número del Gordo: el 15640 (en los años 1950 y 1978) y el 20297 (1903 y 2006). La suerte también ha hecho coincidir hasta en cuatro ocasiones el primer premio con números terminados en tres cifras iguales: 25444, 25888, 35999 y 55666, según Loterías y Apuestas del Estado. Por el contrario, el Gordo nunca ha terminado en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

Si nos centramos solo en la última cifra del primer premio, la terminación con el número 5 ha caído hasta en 32 ocasiones. Pero si nos centramos en las dos últimas cifras, entonces la terminación más afortunada ha sido el 85, número ganador hasta en siete ocasiones.

Según informa el organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, Madrid ha sido la ciudad en la que más veces ha repartido el Gordo sus millones (78 ocasiones). Le sigue Barcelona (40 veces), Sevilla (15), Zaragoza (12), Bilbao (12), Valencia (12) y Cádiz (11).

Hay muchos supersticiosos que tienen la costumbre de evitar números 'feos', como los que tienen demasiados ceros o los que tienen cifras repetidas. Número bajos, altos, todos están en el bombo; el Gordo de Navidad más alto corresponde al año 2010, cuando resultó agraciado el 79250, mientras que el más bajo fue a parar al 00523 en 1828.