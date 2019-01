El Papa dice que nunca eliminará el celibato de los sacerdotes

El papa Francisco ha asegurado que nunca autorizará el celibato opcional, aunque dejó abierta la puerta a conceder la ordenación sacerdotal a hombres casados en lugares recónditos, durante la rueda de prensa celebrada en su viaje de regreso de Panamá tras la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. "Personalmente, creo que el celibato es un don a la Iglesia y yo no estoy de acuerdo con permitir el celibato opcional", ha declarado. "No lo haré. Esto queda claro. Quizás tengo una mentalidad cerrada. Pero no tengo ganas de ponerme ante Dios con esta decisión", ha añadido.

En su conversación con los periodistas, el Pontífice ha asegurado que no va a ir tan lejos como para dar un permiso general para que los sacerdotes se casen. Pero se ha referido a la posibilidad, actualmente en estudio, de que los llamados 'viri probati', hombres maduros casados de fe probada, puedan ser ordenados solo en sitios muy lejanos, como las islas del Pacífico o la Amazonia, donde faltan sacerdotes.

Francisco reiteró en varias ocasiones su oposición "al celibato opcional antes del diaconado" y para ello citó la frase de san Pablo VI: "Prefiero dar la vida antes de cambiar la ley del celibato". Explicó que hay un libro interesante donde un teólogo dice que "la Iglesia hace la Eucaristía, y la Eucaristía hace la Iglesia" y que hay lugares donde la comunidad católica está en manos solo de diáconos, las hermanas religiosas o laicos.

En este volumen, explicó el papa, se habla de que se podría otorgar el sacerdocio a los casados solo para celebrar misa, el sacramento de reconciliación o la unción de enfermos y que esto "podría ser interesante". Francisco también explicó que en su opinión los jóvenes se alejan de la Iglesia "por la falta de testimonio de los cristianos, de los sacerdotes, de los obispos" y bromeó al señalar que no podía decir "también de los papas".