El Parlamento Europeo pide al personal que haya estado en zonas con coronavirus guardar cuarentena

El Parlamento Europeo (PE) ha pedido a los trabajadores que han regresado recientemente de los países más afectados por el coronavirus, incluidas las regiones del norte de Italia, que guarden cuarentena y trabajen desde casa durante 14 días.

El aviso se dirige en concreto a quienes hayan vuelto en las últimas dos semanas de China, Hong Kong, Macao, Singapur, Corea del Sur y las regiones italianas de Lombardía, Piamonte, Emilia-Romagna y Véneto, según una comunicación interna enviada por la Dirección de Personal de la institución, a la que tuvo acceso Efe.

El Parlamento pide que los trabajadores que no presenten síntomas y no crean haber estado en contacto con alguien infectado se confinen voluntariamente en sus casas y soliciten trabajar a distancia durante 14 días, el periodo que dura la cuarentena del coronavirus. Si tras este periodo no presentan síntomas, pueden volver al trabajo siempre y cuando hayan recibido luz verde por parte de su médico de cabecera. Para quienes sí tengan síntomas o hayan estado posiblemente en contacto con un afectado, el PE insta a buscar urgentemente asistencia médica y no regresar hasta que el médico haya dado su visto bueno.

La Eurocámara cuenta con 7.820 trabajadores, repartidos entre sus sedes en Bruselas, donde se encuentran unos 5.000, en Estrasburgo (Francia) y Luxemburgo, a los que se suman los 705 eurodiputados y sus respectivos asistentes. En un día de trabajo, por la institución pasan unas 10.000 personas, sumando visitantes, periodistas y lobistas, según datos de la propia institución, una cantidad superior a la que congregan muchos eventos públicos.

El personal del Parlamento viaja con frecuencia, ya sea a las circunscripciones de los respectivos eurodiputados o en misiones tanto dentro de la Unión Europea (UE) como en el extranjero. No sería extraño, por tanto, que algún eurodiputado hubiese visitado las zonas afectadas, en particular el norte de Italia, el tercer país en número de europarlamentarios, con 76, y también el tercero que más personal aporta en general a la institución.

El aviso de la Eurocámara es más estricto que el emitido por la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior, que han recomendado a su personal cancelar todos los viajes que no sean imprescindibles a China, Hong Kong y Macao, y han dado a quienes hayan regresado recientemente de estas zonas la posibilidad de trabajar desde casa durante catorce días.

Italia se ha convertido en el epicentro del coronavirus en Europa tras registrar al menos 231 afectados, entre los que se contabilizan siete fallecidos, todos ellos de edad avanzada y/o con patologías. El brote de virus ha afectado especialmente a las regiones del norte del país, aunque este martes se ha detectado el primer caso en el sur, en Sicilia.

El Reino Unido pide aislamiento a los que regresen de Italia

Las autoridades del Reino Unido han pedido a sus ciudadanos que regresen del norte de Italia que permanezcan aislados en sus casas, como medida para contener la extensión del coronavirus COVID-19. El ministro de Sanidad, Matt Hancock, ha señalado este martes que aquellas personas que regresen de las zonas que están al norte de la ciudad italiana de Pisa que no salgan de casa durante 14 días. La medida también es recomendada para cualquiera que haya regresado recientemente de esas áreas.

Italia trata de contener la expansión del COVID-19, que ya ha causado siete muertos y más de 200 contagiados en el norte, especialmente en la región de Lombardía. "Si hay gente que ha estado en las áreas afectadas que el Gobierno italiano ha puesto en cuarentena, entonces deberían aislarse, ya sea que tengan o no los síntomas" del virus, declaró el ministro a la cadena británica BBC. Hancock agregó que no está al tanto de que haya algún británico en las zonas italianas en cuarentena, donde unos 50.000 residentes no pueden salir durante 14 días sin un permiso especial. En el Reino Unido hay 13 afectados con el mal, pero son personas que han estado o han visitado China.