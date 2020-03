La policía empieza a controlar el aislamiento domiciliario en Haro

Dos nuevas muertes en Vitoria y Madrid elevaron a diez el número de muertos por el brote de coronavirus, mientras el número de personas contagiadas rondaba las 500 y sigue también aumentando. Pero ayer, el foco que más sobresalía estaba en La Rioja. El Ministerio de Sanidad confirmó ayer 39 casos de coronavirus en esta comunidad, de los cuales más del 80% están en la localidad de Haro. La población y el municipio colindante, Casalarreina, son el foco que más preocupa al Ejecutivo. «Nos podría generar un problema mayor si las medidas no son lo eficaces que creemos que pueden ser», explicó ayer el director del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón.

El gobierno regional adoptó medidas excepcionales para dar respuesta a este brote de la epidemia. Entre ellas, poner vigilancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las cuarentenas domiciliarias y distribuir «instrucciones» para realizar correctamente este aislamiento. Además, también recomendó cancelar eventos en espacios cerrados o suspender congresos entre profesionales sanitarios, informó Europa Press.

UN FUNERAL EN VITORIA / El origen del brote en Haro procede de un paciente riojano de 52 años que participó junto a numerosos familiares en un funeral en Vitoria durante el pasado fin de semana. «Este grupo grande con contacto estrecho con los casos requiere medidas diferentes a las habituales», argumentó Simón.

No seguir las directrices impuestas por la comunidad podría conllevar una sanción económica de entre 3.000 y 600.000 euros. «La obligación de obediencia no es una cuestión voluntaria», advirtió la delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán. «Vamos a mostrarnos firmes y en los casos en los que se no se cumpla de manera voluntaria se tomarán medidas para que sea forzoso, con los mecanismos jurídicos y legales a nuestro alcance», aseguró. El despliegue de la Policía y la Guardia Civil no supone que haya barrios «cerrados». No obstante, la Consejería de Salud de La Rioja ha empezado ya a prepararse ante la posibilidad de llevar a cabo medidas más «drásticas», como la puesta en cuarentena de manzanas completas y pequeños barrios, según explicó Fernando Simón.

En el conjunto de España, Sanidad tiene identificados cerca de 500 casos, pero solo en 16 se desconocen los motivos del contagio. Además, hay 30 casos recuperados. En el último día, los datos hablan de casi un centenar de nuevos contagios, aunque Simón es optimista porque todos están asociados a «grupos bien identificados a partir de casos conocidos». Es decir, no han aumentado las zonas, sino que incluso se han eliminado algunas en las que Sanidad tenía dudas sobre un posible contagio. «La valoración es que la situación no cambia sino que en algunas zonas se mejora», afirmó el experto.

El mayor incremento se produjo en Madrid, pero fueron brotes en grupos que ya estaban identificados, por lo que «no incrementan la probabilidad de trasmisión comunitaria». Con el fallecido ayer, un hombre de 91 años que presentaba patologías previas (el de Vitoria tenía 90 años), son ya cinco las víctimas en la Comunidad de Madrid. La mitad de las de diez en España. Los casos positivos, pasaron, además, de 137 a 174.