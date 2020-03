Protección Civil alerta de copiosas nevadas, tormentas, lluvias y frío

El tiempo acompañará y será un aliado para quedarse en casa en estos próximos días y seguir así las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio por covid-19, ya que dos frentes atlánticos llegarán este fin de semana y tras un episodio de temperaturas casi veraniegas volverá la lluvia, las tormentas, el viento e incluso las nevadas, junto con un acusado descenso térmico, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha explicado a Europa Press que aún hoy será una jornada primaveral, con un ambiente suave en la mayor parte de España y el aire frío en las capas altas de la atmósfera se producirán chubascos tormentosos por la tarde, sobre todo en Cataluña y en el sur de la Península. De hecho, las temperaturas subirán en el tercio norte y en el área mediterránea.

Para mañana el portavoz anuncia que empeorará el tiempo por la llegada de un sistema frontal que atravesará la Península de oeste a este y conforme se produzca ese paso, se sucederán las lluvias y chubascos acompañados de tormenta y que afectarán a buena parte de la mitad norte. En concreto, precisa que lloverá en Galicia, Asturias, en el este de Castilla y León, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y norte y este de Castilla-La Mancha.

Además, serán localmente fuertes, es decir que se podrán superar los 20 litros por metro cuadrado, en el entorno del alto Ebro, extremo oriental del Cantábrico, Navarra, este de Castilla y León y de Castilla-La Mancha, La Rioja y Aragón, así como en el área pirenaica y al final del día bajará la cota de nieve hasta los 800 metros en el área cantábrica. También serán probables las nubes bajas y los bancos de niebla matinales en zonas litorales del Cantábrico y del Mediterráneo.

Las temperaturas el domingo descenderán, sobre todo en Galicia y en las zonas próximas en la mitad sur bajarán ligeramente, al tiempo que subirán en el alto Ebro y en el Cantábrico Oriental.

Sin embargo, confía en que el domingo «a pesar de estos cambios aún será una jornada agradable».

En cuanto a las temperaturas del fin de semana, apunta que bajarán de forma generalizada y los intervalos de viento fuerte soplarán mañana en el oeste de la Península, así como en el valle del Ebro. En Canarias seguirán soplando los vientos alisios y puede haber precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve.

CAMBIO BRUSCO / El lunes se formará una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en el sur de la Península y estará acompañada de vientos de componente este en la zona mediterránea al tiempo que se producirán precipitaciones intensas que también podrán ser persistentes y acompañadas de tormentas, que se extenderán al cuadrante noreste, zona centro y con menor intensidad al Cantábrico y el resto.

La DANA estará acompañada de un descenso importante de las temperaturas a partir del lunes, sobre todo en las zonas medias y altas de las mitades norte y este, y es probable que se acumulen espesores de nieve significativos en el sistema Ibérico y en los Pirineos.

Del Campo explica que la situación atmosférica estará marcada por dos aspectos: por un lado la llegada de una masa de aire muy frío de la zona de entre Groenlandia y Canadá, es decir, de latitudes altas, por lo que es «húmeda y muy fría» y, por otro lado, se descolgará una DANA en capas altas de la atmósfera que el lunes se situará en la mitad sur, pero afectará a buena parte de la Península y Baleares.

«La bajada de las temperaturas será acusada y muy generalizada. Bajarán los termómetros en todas partes menos en Galicia y este descenso será extraordinario en buena parte del norte y del centro de la Península, es decir, caerán más de 10 grados centígrados respecto al día anterior», subraya el portavoz que añade que ser pasará de estar el domingo entre 3 y 5 o incluso más grados por encima de los valores normales a situarse hasta 5 grados por debajo.

Así, explica que este «claro retroceso al invierno» conllevará que las lluvias el lunes serán bastante generalizadas y que podría haber chubascos y tormentas en la mayor parte de la Península. Las zonas con menos lluvia estarán en el oeste de la Península, en Galicia, oeste de Castilla y León, oeste de Extremadura y oeste de Andalucía.

Por el contrario, las más abundantes, frecuentes e intensas se darán en buena parte del cuadrante nordeste, País Vasco, La Rioja, Navarra, Madrid, Aragón, Valencia, norte y este de Castilla-La Mancha y Cataluña.

no habrá otra ‘gloria’ / «En principio, no parece que vaya a ser un nuevo temporal Gloria, pero uno de sus aspectos fueron las nevadas que volverán de nuevo en esta ocasión el lunes a partir de 700 metros en el centro y en el norte de la Península. Las nevadas pueden ser copiosas en el centro aunque no se esperan en la ciudad de Madrid», ha agregado.

Respecto al viento, indica que soplará el viento fuerte en el área mediterránea pero no tan fuerte como con Gloria.

En cuanto al martes, la Aemet señala que la mayor probabilidad e intensidad se desplazará al tercio sureste y pero ya la cota de nieve subirá de forma acusada, pero el pronóstico tiene mayor incertidumbre.

El portavoz prevé lluvias intensas en el centro y mitad este y que la DANA se desplace al suroeste, por lo que las precipitaciones aumentarán en el Estrecho y la provincia de Málaga, donde podría haber lluvias más intensas. Ese día volverán a ser «intensas» en la Comunidad Valenciana, Málaga y el Estrecho.