¿Qué hay de cierto en la relación entre ibuprofeno y coronavirus?

El ministro de Sanidad francés, Olivier Véran, alertó esta semana de que tomar ibuprofeno y otros medicamentos antiinflamatorios podía empeorar la infección por coronavirus, por lo que recomendó a quienes tuvieran fiebre que tomaran paracetamol. La afirmación de Véran causó un gran impacto y un profundo debate en las redes.

En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, Véran advirtió de que "tomar medicamentos antiinflamatorios (ibuprofeno, cortisona...) podría ser un factor en el empeoramiento de la infección. Si tiene fiebre, tome paracetamol. Si ya está tomando medicamentos antiinflamatorios o tiene dudas, consulte a su médico", ha recomentado.

El mensaje de Véran se publicó en un momento en el que en Francia corrían por las redes varios bulos sobre los antiinflamatorios como que el ibuprofeno empeora la evolución del COVID-19, una información falsa que supuestamente venía de la Universidad de Viena y que se ha desmentido. Además, también circula el bulo de que el Dr. Muriel Alvarez, del Hospital de Toulouse, ha detectado 4 pacientes jóvenes graves que habían tomando antiinflamatorios como el ibuprofeno. Una información que ha sido desmentida por el propio hospital, según recoge Esther Samper en Twitter, una doctora que está colaborando a eliminar bulos.

⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

Algunos estudios publicados anteriormente, y por supuesto previos a la aparición del coronavirus, habían reseñado una relación entre el uso de antiinflamatorios y el empeoramiento de algunas infecciones víricas como otitis, amigdalitis, rinofaringitis, infecciones pulmonares y de la piel. Es decir que se detectó, a pesar de que ya se sospechaba desde hacía décadas, que los medicamentos de la familia de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) podían entorpecer la recuperación frente a ciertas infecciones, tal y como explica la doctora Samper a EL PERIÓDICO.

No hay evidencias

"Esos resultados responden a infecciones muy diversas, es un indicio pero no sirve para reslpadar la información dada por el ministro francés. Solo serviría un estudio si hubiera datos de pacientes que hayan empeorado al tomarlo y eso todavía no lo sabemos", indica la doctora. "No sabemos en qué se basa la información del ministro, si se basa en estudios, no son públicos", añade.

Por ello, es importante resaltar que es muy arriesgado cambiar cualquier tratamiento por una información tan confusa y que genera tantas dudas porque no conocemos en qué se apoya. "En general es importante resaltar que el paracetamol tiene un perfil de seguridad mejor que el ibuprofeno, pero cada paciente es diferente", asegura Samper.

"En estos momentos con tanta información errónea y bulos, te das cuenta de lo imporante que es citar fuentes cuando das informacion sanitaria", asegura la doctora y autora de 'Si escuece cura' (Ed. Cálamo). "Es fundamental consultar a tu médico y ante informaciones sanitarias, vengan de quién vengan, preguntar por las fuentes", zanja.