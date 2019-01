The World's 50 Best Restaurants no permitirá competir a los que ya hayan sido número uno

The World's 50 Best Restaurants, ránking establecido por la compañía de medios británica William Reed Business Media y encargado de ordenar los 50 mejores restaurantes del mundo, ha anunciado unos nuevos criterios en su organización para determinar el orden de los elegidos. Estos cambios serán ya efectivos para la configuración del ránking en el 2019.

'BEST OF THE BEST'

El cambio más destacado se encuentra en las votaciones, donde todos aquellos restaurantes que ya hayan sido reconocidos como número uno en alguna ocasión, no podrán ser elegibles para la lista y por tanto no formaran parte del ránking anual. Sin embargo, formarán parte de un nuevo programa únicamente formado por restaurantes ya escogidos como número uno que se llamará 'Best of the Best' y se lanzará en junio. Esta categoría únicamente se aplicará a nivel mundial y no con clasificaciones como 'Los mejores restaurantes de America Latina'.

The World’s 50 Best Restaurants has announced fresh initiatives for 2019 and beyond. Read more here: https://t.co/yQjJclNjMF #Worlds50Best pic.twitter.com/UiqwdVMogt — The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) 16 de enero de 2019

"Con esta nueva fórmula más restaurantes podrán vivir el sueño que hemos vivido nosotros. Y que no termina. 'Best of the Best' es un nuevo paradigma que refuerza y refleja el carácter generoso, comunitario y humano de la cocina", aseguró Joan Roca, mejor cocinero del mundo y chef del Celler de Can Roca, actual número 2 del ránking y número uno en el 2013 y el 2015.

"Ninguno de nosotros comenzó en este negocio, ni se enamoró de él, para ganar premios. Pero viviendo nuestro sueño y logrando tales distinciones, encontramos una increíble comunidad de chefs y restauradores que comparten nuestra misma pasión”, afirma Massimo Bottura al frente de la Osteria Francescana, actual número 1 del ránking y también ganador en el 2016.

Además del Celler de Can Roca o la Osteria Francescana, los restaurantes que formarán parte de la nueva 'Best of the Best' son: El Bulli (2002, 2006, 2007, 2008 y 2009), The French Laundry (2003 y 2004), The Fat Duck (2005), Noma en su anterior ubicación (2010, 2011, 2012 y 2014) y Eleven Madison Park (2017).

Según el comunicado emitido por The World's 50 Best Restaurants, estos siete restaurantes "han demostrado su valía y ahora serán honrados para siempre como destinos gastronómicos emblemáticos".

IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS VOTANTES

Otra de las novedades es el establecimiento un nuevo formato de voto que se caracteriza por la paridad de género. Serán 1.040 expertos los que votarán los mejores restaurantes del mundo y que a partir de la próxima edición se dividirán en un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Con esta medida desde la organización buscan promover los valores de inclusividad, oportunidad y descubrimiento.

The World's 50 Best Restaurants también prepara una plataforma en la que mostrará los mejores destinos para comer a nivel mundial en forma de extensa guía que agrupará restuarantes y bares por ubicación y geografía. Los escogidos serán votados por los expertos de las academias de The World’s 50 Best Restaurantes y The World’s 50 Best Bars.