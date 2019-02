El timo con el logo de Correos

Nueva estafa de 'phishing', un fraude que busca robarte datos o información confidencial, como números de cuentas bancarias, contraseñas, acceder al registro de tus llamadas... Siempre, engañando al usuario utilizando el nombre de empresas o instituciones. Estos días circula, entre otras más antiguas, una estafa que utiliza el logo de Correos. Alerta de ello la Policía Nacional a través de Twitter. Así que no piques, por muy tentador que sea el reclamo:

📣 NO, @Correos no está sorteando dispositivos móviles de última generación "en secreto a 10 usuarios con suerte en #Madrid " 👁 #NoPiques #Phishing pic.twitter.com/g7MyM8Py1l

"Cada miércoles sorteamos en secreto quienes serán los 10 usuarios con suerte de Madrid que recibirán un regalo de nuestros patrocinadores”. Y el regalo es “elegir entre un Samsung Galaxy S9 o un iPhone XS", un smartphone de gama alta y con un precio medio de 1.000 euros. Te piden que respondas a 4 preguntas y, por supuesto, des tus datos.

Desde Correos también han confirmado la falsedad del anuncio.

⚠️ AVISO IMPORTANTE❗️Si recibes un mensaje similar a estos ⬇️, no le hagas caso, es un fraude. Te aconsejamos que lo borres, no pinches en el enlace y sobre todo no facilites tus datos #phishing #NoPiques #CiberEstafas 👇👇 pic.twitter.com/zphGnU0IqV