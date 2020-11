La tormenta tropical Theta se aproxima a la Península y Canarias

El Centro Nacional de Huracanes de EEUU (NHC, por sus siglas en inglés) ha advertido de la formación de un ciclón tropical en el Atlántico que podría llegar a la Península y pasar cerca de Canarias.

A frontal low located over the central Atlantic is expected to lose its frontal characteristics soon, and a tropical or subtropical storm will likely form during the next day or two while it moves toward the northeastern Atlantic.https://t.co/m9946DGzPQ pic.twitter.com/M3VYngD10Z