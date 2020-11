Ignatius Farray le echa humor a su positivo por coronavirus

Ignatius Farray es un hombre que sabe reírse de todo. Incluso de su positivo en coronavirus. El humorista ha anunciado en las redes sociales que está en cuarentena después de que confirmara por un test de antígenos que había contraído el virus.

En un vídeo que ha tuiteado en sus redes y en el que aparece junto a David Broncano y Quequé, Ignatius explica cómo se hizo la prueba después de que una persona con la que había estado en contacto hace unos días empezara a encontrarse mal y, finalmente, diera positivo por covid. "Yo me encuentro bien", ha tranquilizado el cómico a sus fans.

Algo que también confirma el buen humor que está demostrando en su cuenta de Twitter, donde no ha dejado de comentar su estado y ha escrito alguna que otra anécdota sobre lo que está viviendo.

"Anoche en el hospital cuando me diagnosticaron el positivo por coronavirus, me emocionó una persona que se dirigió a mí con mi libro y me dijo "Fírmamelo antes de que amoches"", ha escrito con sorna.

También ha bromeado con los 'memes' que relacionan su positivo por coronavirus con la cuarentena del Rey.