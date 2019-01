MARÍA TVE elige la canción de Eurovisión en una gala NOELIA carlos right natalia y miki sabela

RTVE tiene todo a punto para la gala que emitirá en directo esta noche en TVE (22.05 horas), en la que los telespectadores podrán escoger la canción que representará a España en el festival de la canción de Eurovisión, que este año se celebrará en Tel-Aviv (Israel) el 18 de mayo. Nueve exconcursantes de OT 2018 (Natalia, María, Noelia, Famous, Miki, Sabela, Julia, Carlos Right y Marilia) defenderán las composiciones que figuras destacadas del mundo de la música, como David Santisteban, India Martínez, Álex Ubago y componentes de Morat, El Sueño de Morfeo y La Pegatina han creado para la ocasión.

Tres de las canciones han sido elegidas por los internautas: Muérdeme, que interpreta María, La clave, a la que pone voz Natalia, y Hoy vuelvo a reír otra vez, que canta Noelia. Las siete restantes las ha seleccionado un comité de valoración entre las 17 piezas presentadas. Y estas son: No puedo más (Famous), Hoy soñaré (Sabela), La venda (Miki), Qué quieres que haga (Julia), Se te nota (Carlos Right), Todo bien (Marilia) y Nadie se salva (Natalia y Miki). No llegaron a esta última fase las que defendían Alba Reche (segunda finalista de OT 2018), Damion, Joan Garrido y Marta.

El programa, que presentará Roberto Leal y contará con invitados internacionales como Eleni Foureira, la representante de Chipre, que quedó en segundo lugar en el festival de la edición pasada, tendrá un jurado especial compuesto por Manuel Martos, que ya desempeñó esta función en las ediciones del 2017 y el 2018 de OT; la cantante Pastora Soler; el presentador, locutor y pinchadiscos Tony Aguilar, y Doron Medalie, compositor de Toy, la canción con la que ganó Netta en la pasada edición del festival de Eurovisión.

GÉNEROS_DIVERSOS / Las canciones que interpretarán los triunfitos en la gala de TVE-1, de la que saldrá la representante gracias a los votos de los telespectadores, responden a géneros muy diversos y están compuestas por músicos conocidos o que trabajan con artistas de renombre.

Muérdeme, la canción que canta María, es la propuesta más latina y sensual, y parte como favorita. Está compuesta por José Luis Suárez y David Feito (El Sueño de Morfeo), Victoria Riba, Nuria Azzouzi y Rosa Martínez. La clave, una canción pop con toques urbanos que defenderá Natalia, es obra de Merche, Ander Pérez, Nuria Azzouzi y Rosa Martínez. Hoy vuelvo a reír otra vez es la balada de Jacobo Calderón y Álex Ubago que interpretará Noelia.

No puedo más, un medio tiempo con influencias de gospel de Leroy Sánchez, Louis Biancanello y Nolan Sipela, sonará en la voz de Famous, el ganador de OT 2018. Hoy soñaré es la canción de Sabela, creada por Jesús Cañadilla y Alejandro de Pinedo, y Qué quieres que haga, la propuesta de David Santisteban e India Martínez hecha a la medida para Julia.

Asimismo, Se te nota es la canción ideada por Juan Pablo Isaza y Juan Pablo Villamil (Morat), para Carlos Right; Todo bien, de Sananda, Chris Wahle, Andreas Öharn y Juan Carlos Fuguet López, la de Marilia, y La venda, de Adrià Salas (La Pegatina), la de Miki. El único dúo que podría ir a Eurovisión es el compuesto por Natalia y Miki, y lo harían con una pieza pop y bailable, Nadie se salva, compuesta por Nil Moliner y Javi Garabatto. La solución, desde las 22.05 horas en TVE. La suerte está echada.

NATALIA

FAMOUS

JULIA

marilia

MIKI