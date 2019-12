Muere Allee Willis, compositora de la canción de la serie 'Friends'

La compositora estadounidense Allee Willis, conocida por escribir la canción de los créditos de la mítica serie de televisión 'Friends', ha muerto a los 72 años, según anunció este miércoles su pareja Prudence Fenton. "Rest in Boogie Wonderland", ha escrito en su Instagram acompañado de una fotografía de Willis en referencia a la tema del grupo Earth, Wind & Fire que su compañera había coescrito a finales de la década de 1970. Allee Willis también estuvo detrás de otro gran éxito de la banda de funk, 'September', publicado en 1978.

Originaria de Detroit (EEUU), marcó a toda una generación al componer la canción de los famosos créditos de 'Friends' titulada 'I'll be ther for you' ("Ahí estaré para ti"), interpretada por The Rembrandts.



La compositora Alle Willis / AFP

Willis compuso otros créditos, como los de la película 'The Cop of Beverly Hills', con los que consiguió en 1985 un premio Grammy, la gran recompensa de la industria musical estadounidense. "Algunas de mis canciones se quedarán para siempre y estoy muy feliz", dijo el año pasado en una entrevista con el 'New York Times'.



Según su agente, citado por el diario estadounidense, Allee Willis murió el martes de un ataque al corazón. En el 2018 fue incluida en el Salón de la Fama de los compositores.