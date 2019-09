Ruby Rose (Batwoman) comparte la operación que la libró de quedar paralítica

'Batwoman', la nueva serie sobre la versión femenina de Batman que HBO va a estrenar el próximo 8 de octubre, promete acción por un tubo. La actriz Ruby Rose, encargada de dar vida a la heroína protagonista, se metió tanto en la piel del personaje que no dudó en interpretar todas las escenas y acrobacias, también las más peligrosas. A consecuencia de ello, empezó a experimentar dolor crónico y perdió sensibilidad en los brazos. Por eso, ha revelado ahora en sus redes sociales, que tuvo que ser operada de urgencia si no quería quedarse paralítica. Una lesión en dos vértebras del cuello estaba a punto de seccionarle la médula.

En Instagram ha dado explicaciones a sus seguidores y ha colgado el vídeo de la intervención (no apto para todos los públicos, advierte la propia protagonista). También aprovecha para darle las gracias al cirujano que la operó.

"Para todos los que preguntaban por mi nueva cicatriz con forma de pez de mi cuello... Hace un par de meses me dijeron que necesitaba una cirugía de urgencia o me arriesgaba a quedar paralítica. Me había herniado dos discos haciendo acrobacias, y estaban a punto de seccionarme la médula espinal. Tenía dolor crónico y, además no podía sentir mis brazos. Gracias, doctor Bray, por todo lo que hizo y por permitirme seguir trabajando y haciendo lo que amo. Siempre estaré en deuda con usted. Y a los que me pregunten por qué lo grabé, les diré: '¿No viste ese episodio de 'Anatomía de Grey' que se dejaron una toalla dentro de un paciente?'"

A pesar de la dureza de las imágenes, el vídeo ya lo han visto más de 1,2 millones de personas.

'Batwoman' recoge el testigo de su alter ego masculino, que lleva tres años misteriosamente desaparecido. Por eso, Kate Kane deberá enfundarse el traje negro de murciélago y partirse la pana en las calles para salvar a la ciudad de Gotham de los villanos.

Ruby Rose (Melbourne, 1986) llamó la atención de los medios como presentadora de la MTV Australia y como modelo de Maybelline. Tras aparecer en algunas películas australianas, el salto internacional lo dio con la serie 'Orange is the new black' (Netflix), en el papel de Stella Carlin.

Cuando trascendió que encarnaría a la superheroína, agradeció a la cadena de televisión The CW la oportunidad que le brindada: "Es el sueño de mi infancia. Esto es algo que habría matado para verlo en televisión cuando era una joven componente de la comunidad LGTBI". "Gracias a todos. Gracias, Dios", escribió en Instagram.

LESBIANA Y JUDÍA

Batwoman entró al universo de DC Comics en 1956, representada como una mujer, llamada Kathy Kane, que estaba enamorada de Batman. En el 2006, su sobrina, Kate Kane, se convirtió en la 'batjusticiera'. Lesbiana y de origen judío, mantuvo una relación con la policía de Gotham Renee Montoya. DC Comics argumentó, entonces, que la cultura debía reivindicar la diversidad sexual. En la nueva serie de The CW, la Batwoman de Ruby Rose, que seguirá siendo homosexual, intentará luchar contra sus demonios internos, antes de convertirse en una superheroína.