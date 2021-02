La Sexta estrenará en abierto 'Eso que tú me das' el 21 de febrero

El emotivo documental con la última entrevista de Jordi Évole a Pau Donés llega por fin a La Sexta después de su triunfal paso por las salas de cine y de su estreno en Atresplayer Premium este pasado domingo. 'Eso que tú me das' podrá verse en abierto el 21 de febrero por el canal de Atresmedia con el aliciente de contemplar el documental español más visto en cines de los últimos 10 años, con más de 249.000 espectadores.

La crítica se ha rendido a los pies de esta deliciosa conversación a calzón quitado entre el periodista y el líder de Jarabe de Palo pocos días antes de su muerte. El documental, que lleva la firma de Producciones del Barrio, se proyectó a partir de septiembre en más de 280 salas de toda España y se mantuvo en las primeras posiciones del 'ranking' de lo más visto en cines. Su mayor mérito es saber transmitir un gran chute de amor a la vida partiendo de la inminencia de la muerte.

Pau Donés luchó durante cinco años contra el cáncer, pero vivió hasta sus últimos días con ganas de comunicar a los demás y compartir su alegría de vivir. Días antes de morir, quiso tener su última charla con Jordi Évole y dejar su testimonio y agradecimiento por todo lo que había recibido.

Exhibición póstuma

El equipo del documental acudió a la casa del cantante en la Vall d'Aran y grabó una entrevista que, por deseo expreso del líder de Jarabe de Palo, sólo podía exhibirse tras su muerte. 'Eso que tú me das' alterna momentos emotivos propios de una situación tan extrema con otros más reflexivos sobre cómo vivir y aprovechar mejor la vida. En la charla no faltan, sin embargo, los momentos distendidos donde periodista y cantante no rehúyen abordar entre risas 'cuentas pendientes' del pasado.

La recaudación correspondiente a los productores de la película se destinó a la investigación de la lucha contra el cáncer que lleva a cabo el VHIO, Vall d'Hebron Institute of Oncology de Barcelona, que trató y sigue estudiando la enfermedad de Pau Donés. También se sumó a esta iniciativa la Fundación Fero, centrada también en la investigación oncológica.