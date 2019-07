Vuelve el espíritu de Merlí

El espíritu de Merlí volverá en diciembre a la pequeña pantalla con el estreno en Movistar+ de Sapere Aude, el spin-off de la aclamada serie de que triunfó en Antena 3 y Netflix, estará centrado ahora en el alumno más brillante del controvertido profesor de instituto, Pol Rubio (Carlos Cuevas).

Ambientada pocos meses después de la producción original, en el debut del protagonista como estudiante de la carrera de Filosofía, la ficción recuperará a varios personajes de su predecesora, como Bruno (David Solans), su abuela (Anna Maria Barbany), el padre de Pol (Boris Ruiz) y la profesora Glòria (Assun Planas), aunque la persona que más marcará al joven en su nueva etapa universitaria será la catedrática de Ética María Bolaño, interpretada por la actriz María Pujalte.

EL MUNDO ADULTO / «Esta serie representa la entrada de Pol en el mundo adulto, donde ya no asumirá el rol de líder con tanta facilidad y tendrá que aprender a superar el duelo por la pérdida de un referente», comenta Carlos Cuevas durante el rodaje de Sapere Aude, que se alargará hasta finales de julio. De hecho, su antiguo mentor, Merlí (Francesc Orella), aparecerá fugazmente en el primero de los ocho episodios. «El recuerdo de Merlí se planteará a nivel nostálgico y emotivo, aunque la serie continuará siendo igual de optimista», asegura Héctor Lozano, creador de la nueva serie.

CONCEPTOS FILOSÓFICOS / La filosofía, cómo no, seguirá muy presente, aunque cada episodio no se centrará exclusivamente en un pensador. «Como no quería repetir la misma fórmula, abordaremos varios conceptos filosóficos en cada capítulo», avanza Lozano, a la vez que «habrá más participación de los alumnos» en las clases. «Son clases bastante intensas, donde se plantean cuestiones éticas sobre el amor, el dinero, el hedonismo, la muerte...» enumera María Pujalte. Su personaje, «una mujer cañera, borde, sarcástica, cínica y cáustica», se convertirá rápidamente en el nuevo referente de Pol.

«Merlí y Bolaño son distintos, pero tienen en común ser profesores carismáticos que saben comunicar y enganchar a los alumnos», analiza Lozano. Madre de una joven con síndrome de Down (interpretada por la actriz de Campeones Gloria Ramos), la situación personal de Bolaño, «que está en un momento muy autodestructivo» según María Pujalte, influirá en su forma de abordar las clases.

Los personajes son clave en una serie de este tipo. En su etapa universitaria, Pol entablará nuevas relaciones. Ahí entran fichajes como Pablo Capuz (Rai), «un chico de clase social alta que es un provocador nato»; Claudia Vega (Oti), una joven «con ganas de comerse el mundo»; Pere Vallribera (Biel), «como el ingenuo y tímido del grupo», y Azul Fernández (Minerva), «una joven argentina extrovertida y luchadora que viaja a Barcelona para estudiar y trabajar», un papel que es un claro guiño al éxito que ha tenido Merlí al otro lado del Atlántico. Sapere Aude ha sido dirigida por Menna Fité (La víctima número 8).