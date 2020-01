'Westworld' vuelve el 16 de marzo con su tercera temporada

'Westworld' regresa a HBO el lunes 16 de marzo con su tercera temporada, que contará con ocho episodios centrados en una oscura odisea sobre el surgimiento de la conciencia artificial y el nacimiento de una nueva forma de vida en la Tierra.

En esta nueva entrega regresan Evan Rachel Wood como Dolores, la ganadora del Emmy Thandie Newton como Maeve, Ed Harris como el Hombre de Negro, Jeffrey Wright como Bernard, Tessa Thompson como Charlotte, Luke Hemsworth como Stubbs, Simon Quarterman como Lee Sizemore y Rodrigo Santoro como Hector Escaton.

Se incorporan al reparto Aaron Paul ('Breaking Bad'), Vincent Cassel ('Cisne Negro'), Lena Waithe ('Master of None'), Scott Mescudi ('We Are Who We Are'), Marshawn Lynch ('Brooklyn Nine-Nine'), John Gallagher Jr. ('The Newsroom'), Michael Ealy ('Stumptown') y Tommy Flanagan ('Hijos de la Anarquía').

HBO ha anunciado con un intrigante vídeo en sus redes sociales la fecha de estreno. El 'teaser' muestra una serie de acontecimientos catastróficos, destinados a suceder en un futuro cercano, como protestas por inestabilidad política en Hong Kong, la destitución de Trump, un colapso ecológico en Indonesia en mayo de 2020, un incidente termonuclear en 2025 en París, la segunda guerra civil rusa en 2037…

Este clip de apenas un minuto afirma que "nuestra historia está llena de catástrofes, de caos". Por este motivo, en abril de 2039, se inicia un proyecto conocido como 'Solomon', que sirve para apaciguar la crisis global hasta que en 2058 hay una nueva divergencia relacionada con los androides en un "lugar desconocido". ¿Es este el suceso que se verá en la tercera temporada?

FUTURO DISTÓPICO

En la serie, basada en la película homónima 'Westworld', ciencia ficción y suspense van de la mano. Está centrada en un futuro distópico, donde no todo lo que se vea será desagradable, todo lo contrario. Dolores y algunos de sus compañeros robots dejarán atrás el parque temático y se adentrarán en el mundo real, donde los humanos y androides coexistirán de una manera muy diferente.

Además, uno de los seis parques temáticos de Delos Inc. permitirá a los visitantes experimentar el Viejo Oeste dentro de un entorno poblado por androides programados, cuyo único fin es satisfacer los deseos de estos. El problema llega cuando estos 'anfitriones' empiezan a pensar por si mismos.

'Westworld' está creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, que también ejercen de productores ejecutivos junto a J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, Ben Stephenson y Denise Thé. Está producida por Kilter Films y Bad Robot Productions en asociación con Warner Bros. Television. Sus dos primeras temporadas recibieron un total de 42 nominaciones a los Emmy, con cuatro y tres premios, respectivamente.