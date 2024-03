La historia en pasado y en presente, en cine y en la vida real, se ha dado la mano este año en los Oscar. ‘Oppenheimer’, la obra sobre el padre de la bomba atómica, se ha coronado como la mejor película en la 96ª edición de los premios de la Academia de Hollywood. Esa ha sido una de las siete estatuillas de una película que llegaba con 13 nominaciones y que ha llevado a su primer Oscar como director en su octava nominación general a Christopher Nolan y a Cillian Murphy como mejor actor. Los premios para Robert Downey Jr como actor de reparto y los de fotografía, montaje y banda sonora, han completado su triunfo.

La victoria como mejor película, a la que una extraña presentación por parte de Al Pacino ha añadido una sensación de anticlimax, era una que se anticipaba. Representa la consagración definitiva de Nolan, un autor imprescindible hoy, y de su apuesta por un cine entendido de forma clásica, en salas y en celuloide (como también ha defendido apasionadamente el director de fotografía Hoyte an Hoytema).

Tras varios años recientes de los Oscar entregados a películas de corte más independiente, como el año pasado 'Todo a la vez en todas partes', o antes 'Coda', 'Parásitos' o 'Moonlight', devuelve a los Oscar a su entrega al cine comercial, pero no de superhéroes. Y ha acabado de dirimir el duelo cinematográfico que 'Oppenheimer' libró este año con ‘Barbie’. La película que recaudó casi 1.500 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo se ha ido del Dolby Theater solo con el esperado Oscar de mejor canción por ‘What was I made for?’ para Billie Eilish y su hermano Finneas, ya los ganadores más jóvenes con dos estatuillas, pero ninguna de las otras siete a las que optaba.

Pocas sorpresas y triunfo de Stone

El premio a la mejor película para 'Oppenheimer' era también el culmen de una noche con pocas sorpresas, donde se han cumplido ese y la mayoría de los pronósticos, incluyendo los aplaudidos a mejor guion para ‘Anatomía de una caída’ y, en categoría adaptada, para ‘American Fiction’. Y la mayor incógnita a la que se llegaba en la noche, la del Oscar a mejor actriz, se ha acabado resolviendo a favor de Emma Stone, que ha ganado su segunda estatuilla tras la de ‘La la land’ por su creación de Bella Baxter en ‘Pobres criaturas’, la película de Yorgos Lanthimos también premiada en maquillaje y peluquería, diseño de producción y vestuario.

Su victoria ha dejado a las puertas de la historia a Lily Gladstone, ya la primera actriz protagonista nativa estadounidense nominada en la categoría por su trabajo en ‘Los asesinos de la luna’. Y ella, y la película de Martin Scorsese, se han ido de vacío, como 'Maestro' o 'Vidas pasadas'.

El fin de los sueños españoles y una noche política

La predictibilidad de esta edición, que ha dejado aplaudidos momentos como el Oscar de actriz de reparto a Da'Vine Joy Randolph por su trabajo en 'Los que se quedan', ha sido también la portadora de malas noticias para los sueños españoles. El de ‘Robot Dreams’ en categoría de animación lo ha pinchado “El chico y la garza”, la película del maestro de la animación Hayao Miyazaki. Y ‘La sociedad de la nieve’ no ha podido en película internacional con la británica ‘La zona de interés’ ni en maquillaje y peluquería con ‘Pobres criaturas’.

El triunfo de la película de Jonathan Glazer frente a la de J. A. Bayona ha dejado uno de los momentos políticamente más intensos de una noche donde, dentro y fuera del Dolby, se pinchaba la burbuja de glamour para recordar los horrores que, más allá del cine, sacuden el mundo.

Manifestantes que claman por un alto el fuego en Gaza han retrasado la llegada de estrellas a la alfombra roja y el teatro y la retransmisión televisiva ha empezado con varios minutos de retraso. Y aunque Jimmy Kimmel, el maestro de ceremonias, no se ha referido a la causa en su monólogo inicial, aunque sí al retraso, esta se ha hecho visible en el Dolby.

Algunos de los artistas e invitados llevaban en sus solapas un pin de una campaña que urge a ese alto el fuego y otros incluso broches con la bandera palestina. Y al recoger su estatuilla por una película que retrata la banalidad del mal a las puertas de Auschwitz, Glazer ha dado el discurso más contundente.

“Todas nuestras elecciones las hicimos para reflejar y confrontarnos con el presente, no para decir ‘mirad lo que hicieron’ sino “mirad lo que hacemos ahora’”, ha dicho el director. “Nuestra película muestra dónde lleva la deshumanización, da forma a nuestro pasado y nuestro presente. Ahora mismo estamos aquí como hombres que nos negamos a que nuestro judaísmo y el Holocausto sean secuestrados para una ocupación que ha llevado al conflicto para tanta gente inocente, sean las víctimas del 7 de octubre en Israel o en el ataque en marcha en Gaza. Todas son víctimas de esta deshumanización. ¿Cómo nos resistimos?” La audiencia le ha dado varios aplausos.

Poco después otra de las guerras abiertas, en Ucrania, llevaba también hasta el Oscar a mejor documental a Mstyslav Chernov, el periodista de Associated Press que ha realizado ‘20 días en Mariúpol’. Era el primer Oscar para su país, pero Chernov ha dado un apasionado discurso asegurando que lo cambiaría porque Rusia no hubiera invadido Ucrania. “No puedo cambiar la historia. No puedo cambiar el pasado. Pero todos juntos podemos asegurarnos de que la historia se registra correctamente y que triunfa la verdad”, ha dicho entre aplausos. “El cine forma memorias y las memorias forman la historia”.

Poco después otra de las guerras abiertas, en Ucrania, llevaba también hasta el Oscar a mejor documental a Mstyslav Chernov, el periodista de Associated Press que ha realizado ‘20 días en Mariúpol’. Era el primer Oscar para su país, pero Chernov ha dado un apasionado discurso asegurando que lo cambiaría porque Rusia no hubiera invadido Ucrania. “No puedo cambiar la historia. No puedo cambiar el pasado. Pero todos juntos podemos asegurarnos de que la historia se registra correctamente y que triunfa la verdad”, ha dicho entre aplausos. “El cine forma memorias y las memorias forman la historia”.

Era un mensaje político que también dejaba Murphy, que en la pantalla da vida al padre de la bomba atómica. "Vivimos en un mundo de Oppenheimer", recordaba, antes de dedicar el premio "a los que trabajan por la paz en todos sitios".