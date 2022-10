-Tengo una de las profesiones más hermosas del mundo. Y sí, soy feliz, muy feliz.

-¿Comer bien es la mejor operación bikini?

-Por supuesto. Comer bien adelgaza. No creo que la comida te cure, pero alimentarte bien hace que en conjunto seas una persona más sana, sobre todo a nivel mental.

-¿Está de acuerdo en que usted es uno de los mejores cocineros de este país?

-Creo que soy imaginativo, y he contribuido a poner la cocina extremeña en el privilegiado lugar que se encuentra. Siempre trabajo con el ADN extremeño. Me gusta mucho mi profesión, intento hacerlo lo mejor posible, pero hay cocineros maravillosos en este país. No me siento como uno de los mejores chefs de España.

-¿Qué debe estar siempre en su punto?

-Todo. Todas las elaboraciones tienen que estar siempre en su punto de maduración, de ejecución y de textura. Hay muchos condicionantes para que los platos rocen la perfección.