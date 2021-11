Ylenia Padilla ha vuelto a ocupar titulares después de que cargara a diestro y siniestro contra 'Sálvame' y Telecinco. En un directo en su canal de Instagram, la exconcursante de 'GH VIP' aseguró que había desintonizado la cadena de su televisor: "Lo veía porque trabajaba ahí pero no pierdo mi tiempo en ver esa basura". Cuando le preguntaba si iba a regresar, parafraseó a Isabel Pantoja: “No hay ceros en esa cadena para que yo vuelva”.

Sin embargo, al igual que lo que ocurrió con la tonadillera, parece que Ylenia está más cerca de regresar a Telecinco que de lo contrario. Tras mostrar su preocupación por la que fuera su compañera, ayer 'Sálvame' quiso arrimar posturas. En concreto, Belén Esteban reconoció que Ylenia llevaba razón cuando afirmó que no le cogía el teléfono desde hacía tiempo.

“No estuve a la altura como amiga", reconoció ayer la de Paracuellos. Ylenia quiso ver a Belén en un momento en el que no se encontraba bien y el encuentro nunca ocurrió: "Cuando me equivoco lo reconozco, no me duelen prendas. Cuando he necesitado a mis amigas, han estado ahí, y ella ha estado siempre. Yo ahora no he estado para ella y me siento mal", dijo la colaboradora, que afirmó haber hablado con la que fuera su amiga en privado.

Carlota Corredera también se sumó y tuvo unas palabras de acercamiento: "Me da mucho coraje que al final Ylenia diga que se siente poco reconocida, infravalorada, porque eso es responsabilidad de todos los que hemos trabajado con ella", comenzó diciendo la presentadora.

Pero el enfrentamiento entre ambas no ha quedado ahí. Belén Esteban ha contado en Sálvame que iba a quedar con Ylenia y que hasta cambió la peluquería para el sábado y luego ella le dijo que se anulaba la cita y la bloqueo. "¿Qué te he hecho yo? Encima me bloqueas, no voy a contestar nada pero yo también estoy cansada de todo y de aguantar y de no hablar". Amenaza con que va a contar cosas mías pero ¿qué vas a contar si mi vida la sabe todo el mundo?".

Parece que la guerra entre ambas sigue abierta pese a que la princesa del pueblo quisiera recuperar la amistad.