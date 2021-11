Disfrutando a tope de la paternidad e intentando separarse lo mínimo posible de su hijo Javier, de tres meses, Javier Tudela ha sido uno de los rostros conocidos que no se han querido perder la fiesta con la que el Parque de Atracciones ha presentado las sorpresas que ha preparado de cara a Halloween. Además de hablarnos del gran momento personal que está viviendo, el hijo de Makoke ha mostrado su preocupación por Kiko Matamoros, al que no ve nada bien.

"Mi hijo es espectacular. Además de que es precioso y está súper sano tengo la gran suerte de que me duerme toda la noche y descanso. Yo le hago de todo; le cambio pañales, le doy el biberón, juego con él. Estoy encantado y viene con nosotros a todos lados", confiesa feliz con su papel de papá primerizo que, de momento, no tiene pensado cambiar porque todavía es pronto para darle un hermanito al pequeño Javi: "Vamos a esperar un poquito para que la madre pueda seguir bebiendo vino y un poquito más de relajación que el embarazo en las mujeres*"

Muy unido a su madre, Tudela asegura que Makoke está "encantada y espléndida" con su faceta de abuela, y señala que "más que trauma porque le llamen abuela es cachondeo". Feliz por la reconciliación de la colaboradora con Javier Berrio, su hijo no duda en afirmar que "Javier y Tony Spina han sido los mejores que ha podido tener. Es una grandísima persona, estoy encantado de que esté con él y tan feliz".

"Parece todo mentira y de película pero todo está muy bien en la familia. Mi madre está muy bien ahora mismo, mi hermana Anita también, su novio es espectacular... Ahora mismo no nos podemos quejar de nada", admite, encantado con el gran momento que están viviendo.

Quitando hierro a los comentarios que ha provocado la diferencia de edad entre su hermana y su nuevo novio, Nacho Santandreu, Javier mantiene que "la edad es un número, te puedes llevar 15 o 20 años, no creo que sea gran cosa, siempre el hombre tiene más edad solo que él tiene más edad de lo habitual. Al final* Mientras trate bien a mi hermana, de momento no falla en ello estamos encantados".

Feliz con la buena relación que Anita mantiene con su hermana Laura Matamoros, no puede decir lo mismo de Kiko Matamoros, con quien la relación es "nula", y a quien ha preferido no responder en lo que dijo sobre su faceta de padre: "Mejor que él lo hago seguro, tampoco es difícil, no es una cosa que vaya a hacer mucho peor". "Desde que Kiko ya no está en nuestra vida mi relación con mi padre, y la de mi madre, ha mejorado", señala.

Sin pronunciarse sobre si ve posible una reconciliación entre el colaborador y su hija Anita, y confesando que no le gusta dar consejos a nadie, Javier cree que "si mi hermana está feliz, yo creo que es mejor estar bien con un padre, te lo digo por experiencia, pero al final si eres feliz te tienes que quedar con eso". "A Kiko se le ve triste. Bueno, yo tengo temporadas que estoy más triste y ahora puede ser por Ana o no sé", se pregunta, sin meterse en si ha influido en el estado anímico del colaborador su guerra judicial contra Makoke.