Las últimas entregas de 'Viva la vida' nos dejo un emotivo momento protagonizado por Emma García. La presentador rompió a llorar en directo después de que hablase de sus padres al tratar en el programa una entrevista que concedió una revista: "Siempre me han inculcado que haga lo que me gusta, que sea mi pasión, me han dado unos valores que son la base de la vida, respetarte a ti mismo y a los demás. He tenido mucho cariño".

"Son fechas complicadas y difíciles... Qué os voy a contar, aquí todos intentamos entretener con muchísima alegría. Estoy feliz porque estamos en una gran familia que es 'Viva la vida', pero a veces hay situaciones difíciles y quieres estar más con ellos para darles todo el amor y cariño del mundo"", aseguró la presentadora, teniendo que pedir incluso un pañuelo para secarse las lágrimas. La presentadora reconoció que le es imposible no emocionarse en este tema, a pesar de que se describe como una persona "controladora e introvertida": "Sobre todo por mi padre, que nunca tengo tiempo para decirle lo muchísimo que lo quiero, el referente que es para mí, no conozco a una persona más fuerte, más bondadosa y más bonita. Siempre está ahí con una palabra bonita o un abrazo para todos sus hijos y nunca encuentro el momento para decírselo. Aita, que lo sepas". Además de hablar de su hija adolescente, García también explicó cuál era el secreto para mantener el amor en su relación con su marido Aitor, del que también habló en la entrevista que concedió en dicha revista: "Es muy bueno en la cama. Nos casamos en el 2000, le conocí con 16 años, puedes hablar de todo con él, siempre es un apoyo, y en una pareja tan larga si no hay pasión, además de admiración y cariño pues...".