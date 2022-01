La situación sentimental de Antonio David Flores continúa siendo uno de los temas principales de 'Sálvame'. El exguardia civil ha confesado en un vídeo que su relación con Olga Moreno no atravesaba su mejor momento cuando esta se fue a 'Supervivientes', programa que acabó ganando en su duelo final frente a Gianmarco Onestini: "Se marchó con una fractura importante en su matrimonio".

Jorge Javier Vázquez compartió ayer su propia teoría sobre la estrategia que estaría utilizando 'El Penas', mote con el que se refiere al excolaborador de su programa. De él afirma además que "cada vez está más solo".

"Este fin de semana hizo honor a su nombre haciendo un vídeo llorando. Apretó el botón del lloro y no paró. La relación con Marta no sabemos cómo va, porque El Penas pernoctó en Madrid pero no donde Marta", continuó diciendo.

Después de que el programa emitiera un fragmento del mencionado vídeo, el presentador aseguró que Antonio David se ha dedicado a utilizar a Olga como "un fondo de inversión". "Cuando gana 'Supervivientes', cuando han ingresado el dinero y cuando él ha saldado parte de su deuda, ya no le importa que se sepa que su relación con ella se ha roto", afirmó.

Jorge Javier recordó que el documental de Rocío Carrasco coincidió con la participación de Olga en 'Supervivientes', unos meses en los que "España estaba muy polarizada". "Él tuvo un cuidado extremo para que nadie supiera que estaba con Marta Riesco. Si no, Olga no hubiera ganado", zanjó el conductor de 'Sálvame'.