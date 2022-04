Cuando se cumple semana y media de su polémica agresión a Chris Rock en los Oscar 2022, las miradas siguen estando puestas en Will Smith. 'El hormiguero' volvió a poner sobre la mesa durante su entrega del miércoles las consecuencias profesionales que está sufriendo el actor, que además, acaba de ingresar en una clínica de rehabilitación para gestionar el el revuelo mediático.

Pablo Motos admitía hace unos días que el intérprete "metió la pata" por su violenta reacción al comentario del cómico: "Es un arrebato, una cagada, y cuando te das cuenta ya no tiene remedio". "El mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar caro", avanzó el presentador de Antena 3, que anoche opinó en su tertulia de actualidad sobre los "castigos" que se le están imponiendo a Will Smith.

Cabe recordar que el ganador del Oscar a mejor actor por 'King Richard' ha perdido varios contratos con Netflix y Sony a raíz del incidente que protagonizó en la gala. "Si hay un juicio en un escenario violento, siempre se habla de la proporcionalidad con la que alguien respondió en defensa propia y cuando ya no es defensa propia. La proporcionalidad del castigo es desorbitada", comentó Motos.

Por otro lado, mostró su desacuerdo con la "cancelación" a Will Smith por parte de las mencionadas compañías: "Él mete la pata, después pide perdón, después se va de la Academia de Cine. Y lo siguiente que le hacen es cancelarle, que es una palabra horrible. Netflix le cancela, Sony le cancela... Es como decir: 'Ahora eres un paria en este planeta. Hace dos semanas eras uno de los tíos más queridos de este planeta y ahora te odiamos'. No sé, eh...".

Motos defendió anoche de esta forma a Will Smith, a quien hace unos días se refería en estos términos tras su polémico bofetón a Chris Rock: "Es probablemente una de las personas más especiales que he conocido en mi vida. No es violento, y además de un talento incuestionable, tiene un corazón de oro que seguramente le traicionó anoche".