Cristina Pedroche regresa nuevamente a Gran Canaria para ponerse al frente de la segunda edición de 'Love island'. Una temporada más, la presentadora se pone al frente de la nueva temporada del reality en la que 10 isleños convivirán aislados del mundo exterior y vigilados por 52 cámaras en una espectacular villa. El objetivo de todos es el mismo: encontrar el amor. YOTELE habla con Cristina Pedroche sobre el regreso de 'Love Island' en Neox.

¿Cómo te encuentras ante el estreno de la nueva edición de 'Love Island'?

Tengo muchísimas ganas de empezar esta segunda temporada y muchas ganas de que conozcáis a mis isleños. Este año voy con más ganas. Como ya conozco el formato y hay muchas novedades que no se saben todavía, porque sé lo que puede pasar, pero no sé lo que va a poder pasar con el nuevo contenido. Los nuevos concursantes ya han visto el formato, pero tenemos que sorprenderles y hacer cosas distintas como cambiar la mecánica para pillarles de verdad por sorpresa. Y no solo a ellos, sino también a los espectadores. El año pasado no sabía a lo que me enfrentaba, pero este año sé que lo voy a pasar increíble

¿Has notado que los nuevos isleños vienen con la lección aprendida de la primera temporada?

Imagino que sí, pero todavía no los conozco. El casting no lo he hecho yo. No he estado en persona todavía con ellos, aunque sí que he visto sus fichas y sus videos. Entiendo que si tú entras ya en un formato como este, del que ya había una temporada anterior, te lo has visto. Ojo, que puede que nos sorprenda la gente y que venga a sorprenderse de nuevas. Pero bueno, da igual que lo hayan visto o no: todo va a cambiar. Hay muchas sorpresas y cosas distintas que no van a ser ni parecidas a las de la primera edición.

Como parte fundamental del programa, desde la dirección del programa, ¿te permiten aportar contenido e ideas nuevas?

Es un formato que ya existe, que hemos traído a España. Soy una parte importante del formato, porque entro y soy la que les dice las cosas, lo que va a pasar y lo que no. Yo propongo todo el rato porque ya sabes como soy: todo el rato proponiendo cosas e intentando sorprender también al espectador, no solo con mis looks, sino con todo, pero luego el formato es lo que es y las pruebas ya están pensadas y previstas aunque los concursantes no lo sepan.

'Love Island' es un programa que tiene un trabajazo brutal porque lo que se graba el domingo se emite el lunes. Alguien tiene que haberse imaginado cómo van a ser las pruebas, aunque luego se sorprendan, para editar y que sea rápido. Y es una de las claves del éxito de 'Love Island»', que va mucho con la inmediatez. No se puede filtrar nada, no se puede saber nada, porque es que está pasando. Y que el espectador también se sienta parte fundamental del programa. De hecho, los espectadores son mucho más importantes que yo. En el fondo, doy las directrices y luego puedo aportar una gracia o un vestido, pero los espectadores son los que toman la decisión.

Como presentadora te digo que tengo la aplicación y alguna vez he votado, aunque no te voy a contar para qué. Yo también lo vivo, no soy solo la presentadora, en el fondo soy parte del programa porque soy consumidora. Me han pregunt mucho que por qué no estoy más presente en todos los programas. Cada vez que voy ellos hacen 'modo tele': de repente, cambian, se dan cuenta de las cámaras. Es muy importante dejarles días en los que no sepan cuándo voy a entrar, así se olvidan totalmente de las cámaras y es cuando realmente son ellos. Creo que mi presencia está completamente medida porque se olvida completamente de ellas.

Siempre vives los formatos con mucha pasión. ¿Cómo consigues mantener la distancia con los concursantes de 'Love island'?

Me cuesta muchísimo. Cuando cuando justo voy a abrir la puerta de la casa, digo "no hables si no se va a grabar" porque hay momentos en los que se graban por diversos motivos. No quiero hablar, porque si hablo soy transparente sobre todas las cosas y entonces me miran como "ay, ¿hoy se va alguien?". Intento ser lo más neutra posible, pero me cuesta muchísimo . no llorar, no emocionarme o no reír porque son gente maravillosa. El año pasado, hubo perfiles increíbles, gente maja de verdad, que podían ser mis amigos posible. Me cuesta no emocionarme porque soy una persona muy transparente.

Sandra Barneda siempre nos comenta esos momentos en el que el equipo comentan en el desayuno lo más destacado de la noche anterior, ¿también es así?

Claro. Lo que grabo es lo que se ve. Ahí es cuando estoy con ellos. Pero cuando salgo de la casa, me voy a realización o la habitación y miro todo. Tengo que saber todo y me gusta no sólo cuando salgo, sino también cuando voy a entrar, saber exactamente todo al instante. Porque todo cambia en un segundo en 'Love Island'; los que se llevaban bien, ahora se llevan mal. Me empapo del formato a tope y lo quiero saber todo para poder tener todos los recursos posibles y todas las salidas posibles, y para enriquecer más mis preguntas y mis interacciones con ellos. Me empapo a tope y lo quiero saber todo.

¿Qué crees que hiciste mal en la primera edición de 'Love island'?

A lo mejor suena mal, pero yo creo que lo hice muy bien. Me lo pasé increíble y me aportó muchas cosas. Además de la interacción con ellos, luego hay muchas entradillas y partes en la que estoy sola. Este año voy con más ganas porque creo que lo voy a hacer mejor o, por lo menos, lo voy a intentar.

¿Tú crees que el amor es para toda la vida?

Son preguntas distintas. ¿El amor existe para toda la vida?: Sí..., o no, y no pasa nada. Lo importante es el amor propio, y luego el amor a la pareja pues está muy bien y puede ser para toda la vida, o no, pero tampoco es algo que marque la felicidad de una persona. La felicidad hay que buscarla en uno mismo y luego darle un barniz más bonito con personas que nos pueden aportar cosas. Pero en 'Love Island'. que las parejas sigan quiere decir que el formato funciona, porque a parte del concurso, un entretenimiento y un dating. El objetivo final es llegar hasta el final con pareja, pero si de repente te enamoras y a día de hoy, un año y medio después, siguen juntos, joder, es que es muy guay. Ha sido super completo, se han entretenido, se han divertido, han encontrado amor unos, o lo han dejado y están perfectamente. Y otros siguen juntos y están perfectamente: es lo más. Yo creo en el amor a primera vista y creo en el amor para siempre. Yo soy cupido.

En el caso de que estuvieses soltero ¿te gustaría haber buscado el amor en 'Love island'?

Si yo tuviera 20 años, claro que hubiera ido a “Love Island”: me parece un planazo, la verdad. Son como unas vacaciones en la tele. Me parece un formato increíble, súper blanquito. Aquí no vamos a dejar mal a nadie, ni hacer daño ni cosas así. Son jóvenes que se lo quieren pasar bien y buscar el amor y ya está. Que si lo encuentran, perfecto, que si no, se lo han pasado bien.

Una de las cosas que se han criticado de 'Love Island' es que los concursantes son “normativos”... ¿Cómo llevas tú ese tipo de críticas

(Ríe) Pues yo es que no leo mucho las críticas; así en general. A mí me gustan las críticas que son constructivas. A lo mejor y si viene de alguien con un poco de validez, pero criticar por criticar, la típica persona que tiene un huevo de avatar, pues lo mismo me importa tu opinión, con todo respeto. Darle mayor importancia a unas críticas sin fundamento me parece un poco tontería, la verdad.