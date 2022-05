Víctor demostró que 'First Dates' da la oportunidad de encontrar el amor a todo tipo de personas. Este empleado de hostelería de 23 años llegó al restaurante del programa de Cuatro presentándose como una persona que tiende a ser lo contrario de lo que marcan los estereotipos como "normal": "Siempre he pensado que mejor ser un extraño que uno más del rebaño porque gente igual hay millones y, si eres único, eres único. Tienes que saber que puedes ser único".

"Creo que a nuestra edad es mucho más favorable tener una relación abierta porque no tenemos 40 años o no tenemos que pagar un piso. Hay que disfrutar. Somos adolescentes y nos vamos a ver en cualquier situación en la que te vas a querer dar el lote con un colega o alguien que has conocido de fiesta y el cerrarte te va a poner límites", aseguró el chico.

Instantes después, Víctor supo que iba a conocer a Nazaret, una gaditana de 19 años, que se definió como una "tia rara" después de ser recibida por Carlos Sobera: "Y más siendo de un pueblo. A mi madre le han dicho que yo no parecía de ahí".

Una vez sentados en la mesa que el restaurante de 'First Dates' les reservó, lo cierto es que ambos aprovecharon la cena para conocerse un poco más a fondo. De hecho, Víctor le contó a Nazaret que él no consume alcohol ni cuando sale de fiesta: "No sé lo que hago, no sé dónde voy. Mejor no bebo y llego a mi casa bien".

Víctor también le desveló a Nazaret qué le ocurre cuando sale de fiesta con sus amigos: "Me cuesta muchísimo ir al baño de fiesta porque, mientras todos mis amigos van a cualquier esquina o detrás de cualquier árbol, se bajan los pantalones y mean, yo no puedo".

"Tengo una manía terrible de tener las manos siempre limpias. Según me las ensucie, tengo que limpiármelas", dijo Nazaret. "No puedo mear en la calle, tengo que ir a un aseo y lavarme las manos", le contestó Víctor en el tramo final de la cita, añadiendo: "Por desgracia, cuando van a mear al baño, o no mean dentro, o no se lavan las manos, o no tiran de la cisterna".

En los últimos minutos de la velada, la buena sintonía entre ambos fue muy determinante en 'La decisión final', ya que tanto Víctor como Nazaret mostraron su interés en tener más citas fuera del restaurante de 'First Dates' para conocerse más.