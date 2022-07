La edición actual de uno de los realities más famosos de la televisión española llega a su fin el próximo jueves 28 de julio. Ignacio de Borbón, Alejandro Nieto, Marta Peñate y Nacho Palau optan a alzarse con los 200.000 euros y la gloria que supone ser el ganador de un formato tan extremo en televisión como es el programa de Telecinco.

Entre los concursantes que más papeletas tienen para ganar está Nacho Palau, el ex de Miguel Bosé que fue uno de los favoritos desde el principio. Muchos aseguraban que daría mucho juego por su doble vertiente de famoso y, a la vez, de ex de un famoso. Pero también hay quién no lo soporta. Varios comentaristas de Sálvame Deluxe criticaron su participación. "Es demasiado falso, está todo el día llorando", aseguró Belén Ro, una de las comentaristas de realities más conocida del país.

Además, la presentadora de Sálvame y Socialité, María Patiño, hizo un comentario que revolucionó las redes sociales. Confirmó que se decanta por Marta Peñate, una persona que ha dado mucho de qué hablar. Desde un primer momento (ella misma confesó que tiene "dos personalidades"), la joven ex de otros programas de Telecinco, como la Isla de las Tentaciones, hizo hicanpié en que no iba a ser una concursante fácil. Y no lo fue.

Favoritos de 'El Programa del Verano'

Los colaboradores del Programa del Verano comentaron el pasado martes sus principales apuestas para la final de Supervivientes. A título personal, Joaquín Prat no ha dudado en su elección: Marta Peñate. Alessandro Lequio se ha mostrado en desacuerdo con Prat: “Como persona es el veneno personificado. Todo lo que dice es para dejar a los demás en evidencia”, afirmó.

Por su parte, Patricia Pardo se ha decantado por Alejandro Nieto. No obstante, Joaquín Prat ha puesto el foco sobre Nacho Palau, por la cantidad de veces que se ha salvado de la expulsión: “Ojito con Nacho”.

En unas horas se terminarán las dudas y descubriremos quién es el nuevo ganador de Supervivientes.