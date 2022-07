Supervivientes es uno de los programas más populares del panorama televisivo nacional. La nueva edición del reality estrella de Mediaset comenzó el pasado 21 de abril y cuenta con varios concursantes conocidos como Kiko Matamoros, Anabel Pantoja o Alejandro Nieto.

Lo cierto es que Supervivientes no sería lo mismo sin una de sus principales características: la presencia de Lara Álvarez. Después de tantas ediciones informando desde la propia isla, la periodista y presentadora de televisión, se ha convertido en una pieza clave para el programa. No solo por el imprescindible trabajo que realiza, sino por los característicos looks que lleva en cada emisión.

Durante la edición actual, ha dejado ver varios verdaderamente atractivos y convenientes para los meses de verano. Es por eso que te presentamos algunos de los mejores outfits de Lara Álvarez en Supervivientes 2022.

Vestido morado y azul

Top con falda ajustada

Conjunto rosa y blanco

Conjunto estampado

Conjunto de estampado animal

Corsé negro veraniego

Vestido azul y blanco

Bañador oscuro

Bikini con tonos negros y amarillos