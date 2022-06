Con la llegada del buen tiempo, se acercan las vacaciones y las ganas de salir de casa a pasear y lucir los mejores looks del año. Y qué mejor que un corte de pelo estiloso que rejuvenezca alma y cabeza y dentro de ese cambio de estilo, lo más recomendable es modificar el flequillo, que es la tendencia capilar de moda de este año.

Hay una gran variedad de flequillos, pero sin duda, hay 7 que van a marcar la tendencia este verano y no podrás parar de verlos por la calle.

Flequillo lateral

El flequillo lateral es ya todo un clásico que ha conseguido adelantar al recto dependiendo de la época. Además este permite un cambio de look más sutil y natural que uno completamente recto y si te arrepientes de cortártelo, es más fácil disimularlo hasta que crezca. Es más, puedes peinarlo de muchas maneras y crear looks diversos: wet looks, lisos, ondulados...

Micro flequillo o 'baby bang'

Uno de los flequillos más transgresores y arriesgados de los últimos años, que consiste en dejar las cejas al aire, al ser tan corto. Su origen se sitúa en los años 60 y es igual de sencillo que los demás a la hora de combinarlo con el resto del pelo: rizado, liso, ondulado...

Si tu objetivo es resaltar tu rostro, este es el flequillo perfecto.

Flequillo cortina

Es un flequillo largo que se alarga en los lados y que se lleva abierto por la mitad.

Muchos afirman que los flequillos cortina serán la tendencia de pelo en 2022, que no realza solo nuestra melena sino también nuestros rasgos faciales y nuestra mirada. Aportan mucha naturalidad y son tan versátiles que con ellos cambiarás de look y tendrás un sinfín de opciones para elegir peinado.

'XL bang'

Es un flequillo largo que se deja caer a la altura de la mandíbula o más. Se ajusta según los patrones del bottleneck, flequillos desfilados que enmarcan el rostro y se funden a lo largo del cuello aportando al look un aire proveniente de los años 70.

Flequillo desfilado

El flequillo desfilado es uno de los cortes de pelo más creativos y favorecedores a la hora de peinarnos. Tiene un poder rejuvenecedor y sienta bien tanto a los 20 como a los 40 porque aprovecha la textura natural del pelo realzándola.

Además, se multiplican en distintas versiones, tantas que es imposible no encontrar una perfecta para cada rostro: en versión cortina, para pelo rizado, para melenas onduladas...

'Choppy bangs'

Considerado el hermano mayor del 'baby bang', el 'choppy bang' es corto y desigual, y ha de quedar por encima de las cejas. El término choppy significa” picado”, y hace referencia a ese despunte en el flequillo que le da la forma irregular, pese a que se trate de un corte recto en principio. Se ha de llevar revuelto y necesita ser atusado constantemente.

Flequillo 'bottleneck'

El flequillo "bottleneck bang" o cuello de botella tiene su origen en los setenta y ha sido bautizado de este modo por el estilista Tom Smith. Se caracteriza por unos mechones más cortos en la parte central de la frente y más largos y abiertos en las mejillas y tiene a su favor la capacidad para adaptarse a todo tipo de rostros. Es similar al desfilado y combina las técnicas del flequillo cortina y el baby bang.