Telecinco intentará por todos los medios volver a recuperar el liderato mensual en audiencias con una oferta en el prime time compuesta formato como 'En el nombre del Rocío'. Tras la emisión en abierto de los capítulos 0, 1 y 2, la cadena de Mediaset estrenará este próximo martes las nuevas entregas del docuserie protagonizada por Rocío Carrasco después de su paso por Mitele Plus.

El testimonio de la protagonista avanza con la emisión de dos nuevos episodios en los que Rocío Carrasco rinde homenaje a la figura de su padre, Pedro Carrasco; relata cómo la aparición de Raquel Mosquera, con la que acabaría contrayendo matrimonio, cambia su vida; y narra las primeras diferencias por la herencia del deportista el seno de la familia y, especialmente, con su viuda.

"Al final, yo solamente puedo dar las gracias. Solamente puedo agradecer una y mil veces el que, después de mucho tiempo, se me vuelva a escuchar con una faceta diferente dentro de mi vida. Es una cuestión diferente a la primera. Es mucho más que talento, es dedicación, es tesón, el piel, es feeling y son emociones", aseguró Rocío Carrasco en la presentación celebrada este lunes en las instalaciones de Mediaset.

En palabras de Carrasco, 'En el nombre de Rocío' es una contestación a muchos años de mentiras, teniendo también palabras para los que consideran que ha hecho esta docuserie por odio y dinero: "Es el argumento fácil para que el que no tiene argumentos donde agarrarse. Jamás he experimentado odio, y no es cuestión de dinero. Es la argumentación de los mediocres que no tiene otra cosa que decir".

“El formato no es responsable de cómo la gente actúe, solo puede ser responsable de cosas beneficiosas. Hoy por hoy hay pocas que me puedan molestar. No me extraña que se haya producido esta bipolaridad porque en este país siguen habiendo mentalidades retrógradas y machistas. Ojalá que no hubiera esa división pero no por mi, sino por los derechos humanos", dijo Carrasco, siendo muy clara a la hora de hablar de los negacionistas de su testimonio: "Es una cadena donde hay pluralidad y donde tiene cabida la opinión de todo el mundo. La Rocío de hoy en día está aquí y el que quiera venir a confrontar que venga sin problema”.

Antes y después de la emisión de cada uno de los episodios, Sandra Barneda moderará a un equipo de colaboradores e invitados, que ofrecerán sus puntos de vista y analizarán pormenorizadamente el testimonio, apoyado en diferentes momentos por documentación original, ofrecido por Rocío Carrasco.

"Para mí, es un placer estar ahí, poder tener la responsabilidad de formar parte de este proyecto. Me reencuentro con una Rocío distinta a la que yo me encontré en un plató de televisión. Nos une una relación muy especial, pero las dos somos profesionales y vamos a hablar de un tema con el que mucha gente se va a sentir identificado", afirmó Sandra Barneda, dejando clara su relación con Carrasco: "Mi profesionalidad está sobradamente demostrada, tengo una relación de amistad con ella pero seguiré siendo profesional. No será porque estoy protegiendo a Rocío Carrasco, haga lo que haga".

El estreno de ‘En el nombre de Rocío’ contará con la presencia en el plató de su protagonista, Rocío Carrasco, para analizar y comentar el contenido de los dos episodios que se emitirán a lo largo de la noche. Además, el espacio también acogerá las intervenciones de un grupo de colaboradores.

En la docuserie también producida por La Fábrica de la Tele, Rocío Carrasco, sentada ante una imponente escenografía integrada por 18 contenedores que albergan objetos personales y documentación de Rocío Jurado, recuerda y rinde homenaje a la figura de su madre, repasa momentos clave junto a su padre y ofrece por primera vez su testimonio en torno a acontecimientos vividos con diferentes miembros de su familia. Un relato que se ve en muchas ocasiones apoyado por las intervenciones de algunos amigos y familiares.

“Soy la parte visible de un equipo pequeño pero muy profesional, que ha sido como una familia para ella. 'En el nombre de Rocío' es una historia universal, es la historia de una familia rota por una herencia, pero tiene más interpretaciones. Rocío ha sido muy generosa por confiar tantas cosas y tanta documentación que luego ha sido contrastada. Estoy muy emocionada, es un trabajo que solo se hace una vez a la vida. Ahora Rocío es una mujer diferente de hace dos años, esta temporada lo hace con más entereza, y de manera concisa y contundencia", afirmó Anaís Peces, directora de la docuserie.