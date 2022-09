La primera vez de Laura Escanes y Risto Mejide estuvo muy presente en el programa de Dani Martínez en Movistar Plus+. La influencer fue una de las invitadas de la nueva entrega de 'Martínez y hermanos', en la que habló de la primera noche que pasaron juntos cuando el cómico le hizo la siguiente pregunta: "¿Te has despertado alguna vez con alguien que no sabías quién era?".

"Os voy a contar una cosa muy graciosa con esto. No sé si puedo, pero lo voy a contar. No era nuestra primera cita, pero era la primera vez que yo dormía con Risto. Todo fue genial, acabamos, le miro y digo: ‘¿Tú siempre follas con gafas?’. Y, de repente, me dijo que se le habían olvidado", respondió Escanes en el programa, que compartió como invitada con Valeria Ros y Fernando Tejero. A tope con el personaje siempre 🤣

Posteriormente, Laura Escanes matizó que dicha situación no se ha vuelto a repetir, ya que el jurado de 'Got Talent España' no ha vuelto a ponerse las gafas en sus encuentros íntimos, quedándose en una divertida anécdota que recuerdan entre risas: "La primera vez dije: 'joder, sí que lleva el personaje hasta el final'". "El día que me lo contó Risto me dijo que estaba nervioso y quería que todo saliese bien ese día que se olvido. Yo también pensé todo el rato que este iba a tope con el personaje. Madre mía", dije Dani Martínez. Esta curiosidad solo fue el comienzo de la relación de Laura Escanes y Risto Mejide, que ya superan los cinco años de duración. La pareja tienen una gran sintonía, que incluso han lanzado 'Cariño, ¿pero qué hacer?, su podcast en la plataforma Podimo en el que mantienen conversaciones sobre su vida, su relación y su visión del mundo, que hasta ahora, quedaban en la intimidad de su hogar. 'Conocerse', 'Empezar', 'Cambiar', 'Famila' y 'Edad', entre otros, son solo algunos de los temas sobre los que debatirán, se pelearán, y se pondrán de acuerdo a lo largo de las entregas de este formato de podcast.