El Benidorm Fest 2023 dio ayer la bienvenida a sus 18 concursantes, aunque no todos han comenzado el concurso con buen pie. La cantante Rakky Ripper tuvo que ser atendida ayer de urgencia tras sufrir un accidente durante su primer ensayo individual en el escenario que acogerá las galas a partir de este martes.

La artista, que defenderá en el concurso la canción "Tracción", se tropezó en el escenario y tuvo que ser atendida por los servicios de urgencia. No sufrió lesiones graves, pues horas después asistió a la alfombra 'naranja' del festival, que se celebró en el Benidorm Palace. De hecho, ella misma contó su percance antes de la fiesta, en la que actuó Rosa López y el valenciano Carlos Higes.

oye porfavor el poder traccionista nos va a matar a la ganadora antes del sábado 😰 @rakkyripper pic.twitter.com/0nDQEg88sW — 🌶 (esc)𝖗ø𝖉𝖗𝖎𝖎𝖎.vt (@rodrimotopaii) 29 de enero de 2023

"Me he caído de boca delante de Mónica Naranjo"

"Me he caído de boca delante de Mónica Naranjo, qué vergüenza. No está bien tirarse desde la altura encima de un escenario. Lo hemos cambiado porque pensábamos que no era tanta altura", aseguró la cantante. "Tengo todo el muslo morado, por suerte no se va a ver con el 'look' que llevaré".

La artista aseguró que no podía explicar más detalles sobre el accidente porque iba en contra del factor sorpresa. "No puedo comentar nada más sobre el accidente porque podría desvelar detalles importantes de mi actuación", zanjó Rakky Ripper entre risas. "Me he caído porque estaba traccionando muy fuerte", bromeó.

¿Quién es Rakky Ripper?

Su verdadero nombre es Raquel, aunque artísticamente se da a conocer como Rakky Ripper. Nació en Granada, en 1995 y con tan solo 15 años comenzó su carrera en la música de forma autodidáctica.

Sus inicios están marcados por la música de estilo trap o reggaetón, aunque ahora se atreve con el pop y con la música de los 2000. Su primer álbum fue Neptune Diamond, el cual la posicionó como una de las pioneras del hyperpop en España.

Primera semifinal del Benidorm Fest

Hoy continuarán los ensayos para la primera semifinal de este martes, en la que actuarán Agoney, Alice Wonder, los valencianos Aritz Arén y Fusa Nocta, Megara, Meler, Sharonne, la alicantina Sofía Martín y Twin Melody.

En esta gala actuarán dos de los favoritos de esta segunda edición del Benidorm Fest, como es agoney y la cantante de Gandia, Fusa Nocta, que ya ha compartido en redes algunos detalles de su actuación.