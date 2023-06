Aitana Ocaña se pasó anoche por el plató de 'La resistencia' con motivo del lanzamiento de 'Las Babys', su propia versión del mítico 'Saturday Night' que está llamada a convertirse en la canción del verano. Pero antes de darle la bienvenida a su invitada, David Broncano empezó a contar una anécdota que la propia artista se vio obligada a aclarar mientras esperaba para entrar en escena.

"Ella hizo una maniobra con el coche. Yo iba en un patinete y pasó una cosa que estuvo feísima", comenzó contando el presentador ante Ricardo Castella y Grison: "Esta persona iba en el coche y me empezó a grabar". "¡David, eres un mentiroso tío! ¡Eso no es verdad!", exclamó ella entre risas.

Sin embargo, Broncano insistió en que era cierto: "Ya me perseguiste con el coche otra vez yendo yo en patinete. En Gran Vía, hace un par de años". "Eso es verdad", confesó Aitana mientras el público arrancaba a aplaudir: "Como buena amiga que soy, te perseguí porque te quería saludar. Pero esta vez no te estaba grabando con el móvil, no mientas".

Está tan acostumbrada a que le sigan los paparazzi, que al final se le tiene que pegar algo y @aitanax va grabando a Broncano por Madrid. pic.twitter.com/GqsTOv16gc — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 8 de junio de 2023

Como era de esperar, Broncano también se interesó por la vida íntima de Aitana. Como hace habitualmente con sus invitados, el cómico le lanzó las dos preguntas clásicas del programa: cuánto dinero tiene en el banco y el número de relaciones sexuales que ha tenido en el último mes.

"Yo soy un mero emisario de los deseos de España", justificó Broncano después de plantear ambas cuestiones. "Me he comprado otra casa, entonces no tengo tanto como la gente cree", afirmó Aitana respecto a la pregunta del dinero.

En cuanto al sexo, la cantante prefirió no entrar en detalles: "No tantas, justamente este último mes no. No he visto a... Ha habido poco". "Este mes he estado más tranquila, pero por lo general me gusta...", dejó caer entre las risas del público: "No pasa nada, es una cosa divertida y maravillosa, no puede ser tabú ni mucho menos".