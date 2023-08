En el programa de 'Pasapalabra' de este miércoles se produjo algo insólito. Llegaron nuevos invitados especiales que acompañaron a Fer y Moisés en su búsqueda del bote, acumulando el máximo de segundos posibles.

Una de ellas fue Ivonne Reyes, todo un icono de la televisión española de la década de los 90 y principios de los 2000. La venezolana de 55 años protagonizó uno de los momentos más entretenidos de la tarde. También acudió Beatriz Rico, la actriz española con papeles destacados en las obras 'Mejor viuda que mal casada', 'Las señoritas de Aviñón' y 'Antes muerta que convicta'.

La asturiana, entusiasmada por concursar, comenzó piropeando a Roberto Leal: "Estoy muy contenta de estar aquí y de verte de nuevo, estás cada día más joven, más guapo, más atractivo, es que es una cosa...". El presentador se asombró: "Pero ¿esto qué es, esto qué es Beatriz?", a lo que la colaboradora de 'Así es la vida' respondió efusiva: "Esto qué es, esto qué es, esto es el veranito" y el presentador lo hiló con la estación del año: "Como es el veranito pues esto es como a las palas, vamos a echar piropos el uno al otro ahí, guapa tú, guapa tú".

A continuación pasó a presentar a los invitados del equipo azul, liderados por Ivonne Reyes, quien le pidió un beso cantando: "Bésame, bésame ya". "Ese olor... lo siento Beatriz, pero lo tengo más cerca", le dijo la presentadora a la actriz. "No te pases", le respondió Rico, provocando las carcajadas de Roberto Leal.

"Siempre te tiro los tejos, pero con todo el respeto a tu esposa", aclaró Reyes. El presentador zanjó el momento de la mejor manera posible: "Pero entre amigos, entre amigos".

Fer y Moisés confiesan en qué se gastarían el dinero del bote

Antes de enfrentarse a la prueba final, Moisés quiso dedicarle unas palabras a su compañero. "Quería felicitar a Fernando por su programa 50. Es un placer haber recorrido todo este camino con él hasta ahora, y que dure", comentó mientras recibía los aplausos del público.

Además, a petición de Roberto Leal, explicó en qué se gastaría el premio del bote en el caso de conseguirlo: "Compraría alguna propiedad, evidentemente, y me gustaría también dedicarlo a ocio, a vivir más", reveló el concursante.

"A viajar, sobre todo a sitios de playa donde pueda ponerme moreno y mis brotes de dermatitis me respeten", apuntó con humor Moisés, a quien también le gustaría destinar parte del dinero a eventos depotivos: "Viajar por ejemplo a Estados Unidos a ver un partido de NHL, ver jugar a Ronnie O'Sullivan jugando a snooker y jugar torneos de ajedrez por muchos sitios".

Por su parte, Fer aseguró que no tiene pensado cambiar en exceso sus planes de futuro: "Lo que llevo acumulado me facilita lo que quiero hacer en la vida, y esto me lo facilitaría 30 veces más. Acabaría el doctorado cuando salga del programa y, seguramente, me iría a Alemania a continuar con mi carrera científica". "La vivienda se facilita y viajar es algo que consigo hacer de una forma u otra, de forma más o menos cutre", admitió Fer.