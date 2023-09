Jorge Javier Vázquez ha vuelto a la televisión. Tras su marcha antes del fin de 'Sálvame' (ni siquiera estuvo en el último programa) por motivos personales, el presentador de las tardes de Telecinco estrenó este lunes su nuevo programa.

'Cuentos chinos' es el nombre que acompaña al formato presentado por el catalán, que ocupará la franja del 'access prime-time' de lunes a jueves en Telecinco. Es decir, le hará competencia a 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

Un nuevo formato lleno de chistes faciles y en ocasiones, groseros, pero donde el presentador mantiene esa esencia que tanto le caracteriza. Nada más empezar, se sinceró sobre diversos temas, entre ellos, la cancelación de 'Sálvame' y la situación en Telecinco.

"Sé quiénes participaron para que terminara ['Sálvame']. No olvido, pero vengo sin ánimo revanchista. Fui capaz de atar cabos y saber qué ocurrió y quiénes participaron para que eso sucediera", comenzó diciendo. "Solo vengo a entretener y pido a la gente que no trabaja que no enrede", explicaba.

Además, revela por qué desapareció de la televisión. "El 18 de mayo yo acabo en urgencias y en un hospital con una subida de tensión. Nadie acaba en urgencias porque sí. Me di cuenta de que había un momento que no podía seguir tirando de mí, que no podía seguir", aclaraba el presentador. "Todo el mundo sabe que en esta empresa se estaba viviendo una transición, que fue especialmente dolorosa", sentenciaba.