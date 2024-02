Llega una nueva edición de 'Supervivientes' a Honduras. En las próximas semanas el grupo de famosos elegidos viajarán a las playas paradisíacas. Telecinco se encuentra trabajando ya a pleno rendimiento en el regreso de su reality show estrella, que volverá a estar capitaneado por Jorge Javier Vázquez desde los estudios de Fuencarral. Laura Madrueño repetirá por segundo año consecutivo como conductora desde la isla, mientras que Carlos Sobera se pondrá al frente de 'Tierra de Nadie'. Al equipo de presentadores se suma este año Sandra Barneda, como maestra de ceremonias de 'Conexión Honduras'.

Nuevo fichaje

Además de Zayra Gutiérrez, Arancha del Sol, Javier Ungría, Arkano, Blanca Manchón, Ángel Cristo Jr., Lorena Morlote y Kike Calleja, en esta edición hay un fichaje "estelar" tal y como recoge Europa Press. Se trata de Carmen Borrego, reconocida por ser parte de uno de los clanes más famosos de la televisión, ha decidido lanzarse a la aventura y poner rumbo a Honduras para participar en esta edición extrema del reality show.

Aunque la hija de María Teresa Campos ha pasado por diversos papeles dentro del mundo de la televisión, nunca antes ha hecho el de aventurera. "No me lo creo ni yo. Dónde he podido llegar para tomar esta decisión. Estoy muerta de miedo, pero, una vez que me comprometo, lo hago. No sé si lo haré bien o mal", confiesa la propia Carmen en su vídeo de presentación para el programa.

Con una mezcla de emoción y temor, Carmen declara que su principal objetivo es no defraudarse a sí misma: "Tengo muchas ganas y espero que estas ganas superen al miedo".

Más allá de ser la hija de María Teresa Campos y la hermana de Terelu, Carmen cuenta con una sólida trayectoria profesional en la televisión, habiendo participado en algunos de los programas más exitosos del medio. Ahora, se prepara para enfrentar uno de los mayores desafíos de su vida en 'Supervivientes 2024'.