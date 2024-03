La cuenta atrás para la llegada de Max a España ya ha comenzado. Warner Bros. Discovery ha anunciado este jueves que su nuevo servicio de streaming se lanzará en España el próximo 21 de mayo, teniendo la mirada puesta en la segunda temporada de 'La casa del dragón' y la emisión de los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, los últimos que estaban dentro de su acuerdo audiovisual con el COI.

La plataforma ofrecerá integramente todas las pruebas olímpicas en los 25 países europeos donde Max estará disponible. La cobertura de los Juegos Olímpicos estará incluido en todos los planes de suscripción, garantizando a todos los clientes un acceso completo al mayor acontecimiento deportivo del mundo.

Además, el complemento Deportes ofrecerá a los aficionados una amplia cobertura de los principales deportes internacionales y europeos, incluidos los Grand Slams de tenis, como el Open de Australia, Roland-Garros; las tres Grandes Vueltas de ciclismo: el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia, además del Tour de Francia Femenino, las 24 Horas de Le Mans y todos los grandes campeonatos mundiales y Copas del Mundo de deportes de invierno. Los derechos varían según los países. En España, Max incluirá los derechos exclusivos de UFC, uno de los eventos de MMA más importantes del mundo.

Una selección de los principales canales lineales en directo también estará disponible en Max en algunos países con planes seleccionados, incluido Eurosport en todos los países.

Centrándonos en el lado de la ficción, el lanzamiento de Max en Europa está marcado por el regreso de la esperada segunda temporada de la serie original de HBO 'La Casa del Dragón', que se estrena en Europa el 17 de junio.

Los suscriptores de Max también podrán disfrutar de una amplia gama de entretenimiento de calidad con películas de Warner Bros. como 'Barbie', 'Aquaman'y el reino perdido, y 'Wonka', los HBO Originals 'The Last of Us', 'The White Lotus', 'Euphoria', 'True Detective: Noche polar', 'The Regime', 'El Simpatizante', la segunda temporada de 'The Jinx (El gafe)' y la nueva comedia 'The Franchise'.

Una nueva tanda de Max Originals basados en populares marcas de Warner Bros. llegará a Max, incluyendo 'The Penguin' y 'Welcome to Derry (Stephen King's IT)'. También se ofrecerán películas de la extensa librería de WB, como la franquicia de 'Harry Potter', 'Paddington', 'Matrix', la trilogía del caballero oscuro, 'Joker' y 'El señor de los anillos', así como las favoritas de los fans 'Todo en 90 días', 'La fiebre del oro' y 'Remodelación en pareja' de Discovery.

En cuanto planes, Max ofrecerá una selección de planes diferentes, además de un complemento Deportes que podrá añadirse a cualquier plan básico. También contará con un plan premium y con anuncios. Los precios se anunciarán en las próximas semanas y variarán de un país a otro.